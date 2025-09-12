El eclipse lunar en Piscis del pasado 7 de septiembre continúa influyendo en el panorama astrológico, generando cierres emocionales y momentos de sanación.

A continuación, se presentan las predicciones de los signos zodiacales para este 12 de septiembre de 2025. Es importante recordar que cada persona cuenta con un ascendente y una carta astral particular, por lo que se trata de una orientación general.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Llegan oportunidades que se reflejan en ingresos adicionales, propuestas laborales e incluso proyectos internacionales. El martes marcó un momento decisivo; evita hacer comentarios a terceros para que no surjan rivalidades. Presta atención al insomnio y dolores de cabeza. Hoy tu vitalidad será contagiosa, ideal para dar forma a planes creativos. En lo sentimental, una persona cercana podría sorprenderte con un gesto inesperado.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Si alguien ofrece su apoyo y lo necesitas, no lo rechaces por orgullo ni por timidez. Aceptar ayuda facilitará las cosas y fortalecerá vínculos. En el trabajo, mantén apertura hacia nuevas propuestas, ya que podrían encaminarte hacia opciones interesantes. En el plano amoroso, los pequeños gestos marcarán la diferencia durante el día.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Un obsequio o compensación llega a tus manos. Es momento de organizar mejor tu tiempo y evitar exageraciones. El amor se abre a nuevas posibilidades, pero no regreses al pasado. En el ámbito laboral, habrá opciones de crecimiento, aunque conviene mantenerse alerta frente a engaños o fraudes. Hoy tu rapidez mental será un recurso clave para resolver problemas y mantener relaciones más sólidas gracias a una comunicación sincera.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Trámites y deudas pendientes se resuelven. No cargues con responsabilidades que no te corresponden. Aparece un ingreso inesperado que será favorable invertir en ti mismo. Se anuncian cambios de vivienda o residencia. Rituales de limpieza energética favorecerán la prosperidad. Tu intuición se intensifica; confía en lo que sientas. El descanso y el autocuidado resultarán esenciales para tu equilibrio emocional.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Con la fortuna de tu lado, los deseos comienzan a concretarse. Venus en tu signo resalta tu magnetismo y atractivo. La ayuda que ofrezcas de manera generosa regresará multiplicada. Los proyectos artísticos o creativos reciben un empuje adicional en esta jornada. En asuntos amorosos, la sinceridad será fundamental para afianzar los lazos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Este mes resulta ideal para analizar hábitos y trazar planes concretos. Mercurio en tu signo refuerza la capacidad de negociación y la organización. El ingreso de Venus el día 19 traerá armonía y claridad en temas económicos. Hoy es favorable para realizar ajustes en la rutina de salud o en actividades físicas. La concentración en tus responsabilidades dará frutos tangibles y satisfactorios.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se abre un periodo propicio para dar atención a las relaciones personales y profesionales. La clave estará en equilibrar tus intereses con los de quienes te rodean. Mantén la calma ante pequeños conflictos, ya que tu paciencia será recompensada. Este día resulta adecuado para crear nuevas alianzas y formalizar acuerdos de importancia.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

La introspección se vuelve un recurso valioso. Dedica tiempo a conocerte mejor y a sanar heridas del pasado, lo cual permitirá avanzar con mayor certeza. En el ámbito profesional, tu concentración te ayudará a encontrar soluciones a asuntos complejos. Los encuentros y conversaciones profundas con amistades reforzarán los vínculos afectivos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy la comunicación se presenta como factor esencial. Hablar con franqueza y saber escuchar abrirá oportunidades y fortalecerá vínculos. Tu optimismo atraerá experiencias positivas. Realizar actividades al aire libre te permitirá recargar energías y estimular la creatividad.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Confía en tus capacidades. Como signo de tierra, acostumbras a buscar pruebas antes de actuar, pero este día se convierte en una ocasión para tomar decisiones relevantes en el ámbito financiero y profesional. Mercurio Cazimi en Virgo marca un nuevo comienzo. La constancia y la disciplina serán recompensadas a largo plazo.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad se intensifica y se convierte en guía para destacar en proyectos. Busca formas novedosas de expresarte y de abordar desafíos. La innovación en tu entorno laboral será reconocida. En el terreno sentimental, los momentos espontáneos fortalecerán vínculos o darán paso a nuevas conexiones.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La empatía será tu principal virtud. Ofrecer ayuda a otros te generará satisfacción y abrirá nuevas puertas tanto en lo personal como en lo profesional. Es un día favorable para dedicarte a tareas artísticas o creativas. Rodéate de personas que te aporten apoyo y evita involucrarte en discusiones innecesarias.