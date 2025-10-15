Este miércoles 15 de octubre de 2025, la reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte sus más recientes predicciones para los 12 signos del zodiaco. Los astros traen mensajes importantes sobre amor, salud, trabajo y energía personal, además de revelar la hora de la suerte para cada signo.

Aries

Querido Aries, esta semana podrías reencontrarte con alguien del pasado con quien quedaron asuntos sin resolver. No permitas que esas emociones interrumpan tu crecimiento; aprende a soltar para permitir que tu presente fluya.

Hora de la suerte: 3:00 a.m.

Tauro

Has estado descuidando tus hábitos alimenticios y podrías resentirlo en tu salud. Los astros te sugieren retomar el desayuno y considerar una actividad física que te ayude a liberar el estrés acumulado.

Hora de la suerte: 5:00 a.m.

Géminis

Tu dedicación al trabajo es admirable, pero recuerda equilibrar tus responsabilidades con tiempo para ti. Haz ejercicio, comparte con tu familia y anímate a aprender algo nuevo, como otro idioma.

Hora de la suerte: 2:00 a.m.

Cáncer

El dicho “al que madruga, Dios lo ayuda” te viene bien. Después de tanto buscar empleo, la suerte comienza a sonreírte. Mantén los ojos abiertos, pues una llamada podría traerte la oportunidad que esperabas.

Hora de la suerte: 7:00 a.m.

Leo

Has tenido conflictos por hablar más de la cuenta. Este es el momento ideal para practicar la escucha y evitar problemas innecesarios.

Hora de la suerte: 3:00 p.m.

Virgo

Los astros anuncian un acontecimiento inesperado durante tu hora de la suerte. Podrías toparte con dinero o con alguien que marque una nueva etapa en tu vida. Si planeas mudarte o adquirir una casa, es un momento favorable para hacerlo.

Hora de la suerte: 10:00 p.m.

Libra

Tu carácter puede ser un arma de doble filo: en ocasiones te mete en líos, pero otras veces inspira a quienes te rodean. Presta atención, pues podrías ayudar a un compañero con una situación difícil. Además, se avecina una reunión familiar en la que podrías conocer a alguien especial.

Hora de la suerte: 5:00 p.m.

Escorpio

El día miércoles traerá uno de los momentos más importantes de tu semana. Levántate temprano para aprovechar tu energía y cumplir con todas tus metas. Recuerda: no dejes para mañana lo que puedes resolver hoy.

Hora de la suerte: 10:00 a.m.

Sagitario

Sagitario, la buena fortuna te acompaña. Si tienes en mente iniciar un negocio o poner en marcha un proyecto, este es el instante perfecto. No descuides tus comidas para evitar malestares.

Hora de la suerte: 2:00 p.m.

Capricornio

Sigues pensando en alguien del pasado que ya no tiene lugar en tu presente. Aprende a cerrar ese ciclo y enfoca tu energía en fortalecer tu bienestar físico y emocional. Los astros auguran un empleo ideal para ti el próximo año.

Hora de la suerte: 4:00 p.m.

Acuario

Tu esfuerzo reciente rendirá frutos, y esta semana se perfila como una de las mejores del mes. Aprovecha el fin de semana para convivir con amigos y familia; ellos recargarán tu ánimo.

Hora de la suerte: 11:00 a.m.

Piscis

Piscis, este año ha sido un torbellino emocional y eso ha afectado tu energía. Aunque atravieses un periodo difícil, recuerda que rodearte de las personas adecuadas será clave para salir adelante.

Hora de la suerte: 3:00 p.m.

Según Mhoni Vidente, este día será clave para cerrar ciclos, reencontrarte con tu energía interior y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Con información de Mhoni Vidente

