Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos del 26 al 31 de marzo

ARIES

Va a ser una semana de prosperidad, seguirás teniendo suerte. Hay amores compatibles como capricornio Géminis o Virgo que están muy cerca de ti. Tu número mágico será el 7 y tu mejor día será el jueves.

Arregla tu papelería que va a ser una semana de mucho trabajo, de salir adelante. Trata de vestirte de color amarillo y naranja que van a ser tus colores de la suerte.

Cuídate de las enfermedades, pero no te preocupes que te van a pagar ese dinero que estabas esperando. Vas a poder comprar una casa, un terreno, un carro o algo que te ayude a estar mejor que traes mucha suerte en todos los sentidos.

TAURO

Será una semana para resolver situaciones de trabajo, escuela o deudas. Una semana para sacar completamente esa gente tóxica que te venía matizando. Tu mejor día será el miércoles y tus número mágico será el 9, trata de usar los colores rojo y blanco pues te ayudarán bastante.

Dedícate más tiempo, sé más benévolo contigo mismo, no seas tan exigente, toma cursos de actuación, canto, arte, desarrollo cultural que eso te va a ayudar mucho a tener más conexión con más personas. Viene una travesía en tu vida, vienen caminos nuevos que definitivamente indican que es el momento adecuado para cambiar de ciudad, país o de casa, incluso de trabajo, hay que cambiar de los lugares para que te puedas reinventar acuérdate que la mejor inversión eres tú mismo.

Cuídate de los chismes, cuídate de los problemas en cuestiones de traiciones, de amistades o de amores, cuídate de esas personas tóxicas que se te acercan para pedirte favores o dinero, aprende a seleccionar tus amigos y estar mejor.

GÉMINIS

Al final del túnel encuentras la solución que estabas esperando, es el momento de empezar a crecer económicamente, de resolver problemas del pasado, liquidar cuentas, liquidar todas esas cosas que venías arrastrando que no te van a dejar avanzar.

Vas a tener amores compatibles como Sagitario, Aries o el signo de Libra, muy importante que te dejes querer pues últimamente andas muy desconfiada o muy desconfiada por todo lo que has pasado. Tu color será el amarillo con verde trata de usarlos en tu mejor día que será el lunes y, si usas tu número mágico 11, toda la semana te va a traer abundancia.

Atrévete a ser diferente, a crecer más en todos los sentidos. Vas a seguir creciendo paso a paso y escalona a escalón. Aprovecha toda esa buena racha nada más sincroniza tu cuerpo, levántate temprano, analiza todo tu tiempo, desarrolla temas y trata de entender que estás para vivir.

CÁNCER

Va a ser una semana de realizarte económicamente, laboralmente y con negocios propios. Todo lo que empieces termínalo que va a ser una semana de exámenes y de mucho estudio. Tu mejor día será el martes y tu número mágico va a ser el 14 que te está diciendo que los colores blanco y azul van a hacer la combinación perfecta para elevarte en todo lo espiritual.

Es tiempo de tomar cursos en cuestiones de sabiduría. La primavera es tuya te está diciendo que es hora de despertar en todas las formas pues viene un amor compatible que llegó para quedarse. Es momento de que hagas una renovación personal, cámbiate el look, córtate el cabello, ponte a dieta que viene un proyecto nuevo en el extranjero.

Aunque te dé miedo son tiempos de cambio, será una semana de conocer gente nueva, de traer más prosperidad y sobre todo de tener una economía solvente en tu vida para estar mejor.

LEO

Va a ser una semana de estar arriba, que cuides mucho tus inversiones, que cuides mucho tu dinero, que no prestes, que no pidas prestado tampoco, trata de sanar tu economía pagando deudas. Cuídate mucho de los problemas del dolor de huesos. Tu mejor día será el viernes, porque te encanta la fiesta y tus colores de la suerte serán el rojo y el amarillo y tus número mágico será el 23.

Vas a tener problemas en el trabajo con proyectos laborales, pero trata de no engancharte con eso, deja que las cosas se liberen muévete de allí y no les des tanto poder, son personas que no te merecen. Tu naturaleza te está diciendo vete de día de campo, abrázate de los árboles, cuida los animales templantas es la primavera.

VIRGO

Va a ser una semana de brillar intensamente de todas las formas, va a ser una semana de sentirte fuerte y sobre todo con buenas energías, va a ser una semana de crecer en ti, de desarrollarte más en cuestiones laborales y en cuestiones personales que tú mejor día va a ser el lunes y tu número mágico el 20, trata de combinarte con el color morado y rojo que viene un golpe de suerte en cuestiones económicas.

El amor va a llegar para quedarse de un signo de piscis Aries o del mismo signo importante trata de entender que en el amor se vale equivocarse y volverse a enamorar. No importa que hayas tenido fallas en cuestiones amorosas o con amores fallidos que para eso es la vida.

Trata de cuidarte de problemas de migrañas, de dolor de cerebro, de problemas de espalda. La prosperidad sin límites que viene para ti en cuestiones laborales va a hacer que puedas recibir ese dinero que estabas esperando, por una herencia, por una deuda o la venta de un bien.

LIBRA

Va a ser una semana de estabilidad, de crecimiento económico que trates de guardar de ahorrar que definitivamente vienen cosas muy prósperas para ti en estos días. Tu mejor día va a ser el jueves, tu número mágico será el 13 totalmente y tus colores vendrán relacionados con el rojo y naranja. Van a venir amores más compatibles para ti del signo Capricornio, Aries o el mismo.

Será una semana de recompensas económicas y en cuestiones de escuela o de trabajo tú liderazgo natural dice hazte cargo de tu vida que es muy importante empezar a avanzar, que se haga todo lo que estás haciendo y que es muy importante resolver problemas en su momento, no los dejes, cerrando los ojos no se van a acabar los problemas tienes que enfrentarlos solucionarlos o perderlos, pero tratar de avanzar.

ESCORPIO

Es tiempo es tiempo de resolver los problemas, eres el abogado, el político, el ingeniero del zodiaco trata de entrar a esas carreras que te vas a desenvolver mucho. Es tiempo de resolver los problemas del pasado para que puedas avanzar en paz. Va a venir algo muy importante cuestiones de juegos de azar con el número 11 que va a ser tu número mágico y aparte de beneficios económicos tu mejor día va a ser el día lunes y tus colores van a ser el color rojo y el color blanco.

No te vayas con la primera opción, espérate, busca varias opciones de vida, varias oportunidades en el amor, hay que buscar varias opciones para que uno se sienta bien, pues vienen más provechosas para ti. Va a haber alguien más compatible del signo de acuario, Tauro o Virgo.

Busca en tu vida más equilibrio, comer mejor, dormir a tus horas, hacer ejercicio, no tomar tanto alcohol. Tener un equilibrio en tu vida para tener una mejor salud y una mejor estabilidad.

SAGITARIO

Progreso, estabilidad y economía, en la primavera y el verano estarás en el tiempo de crecimiento y estás en el tiempo de madurar. Ya será algo para tu futuro, estás en el tiempo de tener esa pareja estable para sentirse querido, amado y amada en todas las formas. Van a ser compatibles contigo los signos de Aries Leo y Acuario. Tu número mágico va a ser el número 27 y tu color va a ser el color naranja con amarillo trato de usarlos el martes Pues será tu mejor día.

Habla con tu yo interno, trata de entender qué está pasando en tu vida y comprender que necesita para estar mejor en vez de preocuparte por los problemas es el tiempo de ocuparte para resolver los problemas sigue adelante con tus sueños Acuérdate qué vas a poder alcanzar el sueño que tanto decías y cuando lo alcances ya es una meta.

Ten cuidado con los corajes con los celos la inseguridad ya no pienses tanto en los demás piensa en ti y no le des Tanto poder a las personas que te rodean por eso te hacen lo que te hacen date poder a ti mismo y sé más fuerte que todo en la vida pasa y siempre vas a poder avanzar

CAPRICORNIO

Es tiempo de volver a estudiar de tener una maestría un diplomado de aprender otro idioma de desarrollarse más en tu campo eres el más inteligente de los signos también eres el más persistente así que logra todo lo que necesitas tu número mágico será el 30 y tu color el rojo con amarillo el mejor día para ti será el martes pues se viene una oportunidad de salir de viaje para que la aproveches

Tus amores compatibles van a ser del signo aries Géminis y virgo hace falta que te dejes querer viene definitivamente una abundancia económica y trata de pagar tus deudas sana económicamente, progresa estás en el momento de empezar a reinventarte Cuidado con la mente cuidado con los vicios cuidado con dormir de más aprende a activar más la tu energía haciendo ejercicio ten confianza en ti mismo que vas a lograr lo que tanto deseas lo que tanto sueñas.

ACUARIO

Cuídate de los enemigos, cuídate de las envidias, de las brujerías, del mal de ojo. No te confíes tanto, cuídate de los amores del pasado o socios que estuvieron contigo en el trabajo. Tu mejor día será el miércoles y el 15 será tu número mágico. Tus colores son el rojo y el blanco porque te están diciendo que vienen amores más compatibles contigo y verdaderos del signo Tauro, Cáncer o Libra que definitivamente va a ser una semana de energías encontradas.

Será una semana de problemas laborales, problemas en la calle, problemas en la familia pero no lo hagas más grandes pero sobre todo no te los guardes, soluciona los problemas en su momento y dale continuidad a ser feliz.

Sigue haciendo ejercicio, tu punto débil es el intestino del estómago y el comer mucho, trata de seguir haciendo ejercicio, verte mejor y ponerte a dieta. Vete al mar, vete al campo, vete a que te den los primeros rayos del sol que tus habilidades son de sanación, puedes sanar lo que está alrededor tuyo, pero sobre todo sánate tú, sana tu cuerpo, sana tu mente y tu espíritu.

PISCIS

Te viene la carta de la templaza, calma no pasa nada. Vas a poder avanzar. Ya no digas que te vas a cambiar laboralmente, sólo hazlo. Tu mejor día el miércoles. Tu número el 08. Tus colores verde y amarillo.

Cuídate de enfermedades de tiroides o de piel. Puedes tener problemas con tu jefe, no te enojes. Si te estás divorciando ya no le hagas tanto al drama, hazlo y ya. Tómate el tiempo para decidir, toma la decisión pensando en lo que quieres para ser feliz.

Tomar cursos de metafísica, yoga, medicina o Cosmetología. No te enganches con situaciones que no te dejan nada. Te viene un amor nuevo o compatible del signo de capricornio, cáncer o escorpión, déjate querer. Va a ser una semana de juntas. Ponte a dieta que te a ayudar a sentirte más saludable.