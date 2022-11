Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos del mes de noviembre

Comienza el mes de noviembre y Mhoni Vidente llega con todas las predicciones de todos los signos zodiacales, entérate de todo lo bueno que viene, pero también anota las cosas negativas que se te pueden presentar.

Te menciona cuáles serán todos tus días mágicos, tus números de la suerte y los colores que te estarán dominando todo este mes, además de algunas recomendaciones para que no caigas en errores y todo lo relacionado con el dinero, amor y salud.

Aries

Será un mes importante en cuestión de tener unida a la familia, debes ser un poco más firme en tus decisiones, crear cosas nuevas y positivas en lo laboral. Sus días mágicos serán el 4, 11, 17 y 22, el color que lo estará dominando con alegría este mes, será el amarillo. Viene un compromiso firme en el amor, pareja nueva o puedes llegar a casarte. Llegan dos golpes de suerte con los números 09 y 13. Tendrás crecimiento laboral, no te detengas y sigue adelante con todos los proyectos. Toma el sol por las mañanas, sal de vacaciones. Vas a poder quemar todas las cosas negativas que venías arrastrando, llegarán sorpresas muy importantes, noticias alegres y sorpresas económicas, pues te llegará un dinero extra.

Tauro

Debes ser más consciente de las cosas que vayas a decir o hacer, es el momento de construir cosas positivas, sobre todo en cuestiones laborales o de negocio. Tus días mágicos serán el día 3, 9, 14 y 21, junto con el azul intenso que será el que te estará dominando, trata de usarlo más. Haz cambios en tu hogar, o bien si puedes cámbiate de ciudad o país, cuídate del intestino, estómago o de problemas de páncreas. No hagas corajes, aprende a perdonar, pero no a olvidar para que no te la vuelvan a hacer. Podrás quemar todas las energías negativas que venías arrastrando. Viene una transformación económica positiva. Llega el amor con una persona compatible del signo de acuario, cáncer o libra pues se acercarán a ti para hablar de amor verdadero. Todo lo que quieras hacer en este mes de noviembre lo vas a poder lograr. Tus números mágicos serán 04 y 25, dos golpes de suerte.

Géminis

No te detengas, sigue avanzando para salir de todos los problemas que enfrentes en noviembre, sigue haciendo ejercicio para mantenerte lo más saludable posible y evites alguna enfermedad. Tus días mágicos serán 1, 11, 15 y 27, vendrá un progreso importante en cuestiones laborales, tu color será el blanco, junto con tus números mágicos 06 y 35. Viene prosperidad para ti, estarás levantando cosechas de tiempo atrás, viene un cambio importante en cuestiones de trabajo, sigue preparándote con el estudio, tomando cursos o diplomados. El amor llegará con personas del signo acuario, aries y escorpión. Cuídate de los celos, corajes e impulsos.

Cáncer

Alegría, prosperidad, tranquilidad para este mes. Tus mejores días serán el 7, 12, 19 y 23, junto con el color verde. Vienen cosas positivas, trata de aprovechar todo, no te detengas, no regreses atrás. Llegan amores compatibles del signo de piscis, escorpión o sagitario. Tus números mágicos serán 02 y 10. Tendrás crecimiento, inteligencia, confianza en ti mismo y fortuna. Aprovecha los ingresos que obtienes de tu trabajo, aprende a ahorrar y cuida mucho a la gente que está alrededor de ti, es muy importante mantenerte sano y saludable. Tienes la suerte en las manos, aprovecha todos los días, será un mes de mucha pasión pues conocerás a muchas personas.

Leo

Habrá energías revueltas porque vienes arrastrando muchas energías negativas. Tus días mágicos serán el día 6, 10, 14 y 25 junto con el color naranja el cual debes usar más, ya que te dará tranquilidad, felicidad y prosperidad. Si tienes algún problema invoca al Arcángel Miguel que él te ayudará inmediatamente a desatar todos esos nudos que puedas tener en cuestiones laborales, escuela o personales. Tus números mágicos serán 07 y 11, dos golpes de suerte. Todos los problemas que tienes serán resueltos, la solución la tendrás en las manos solo trata de llevarla a todos los niveles. Te vienen amores compatibles del signo de capricornio, aries y sagitario con amor y pasión verdadero. Proyectos y trabajos nuevos.

Virgo

Vas a seguir brillando más que nunca, será un mes clave en cuestiones de trabajo, personales, sacar una casa o comprar un carro. Cuídate de las envidias, de las malas vibras, del mal de ojo, no platiques tus cosas porque te las pueden tumbar. Viene un cambio positivo en cuestiones laborales en los días mágicos 1, 9, 16 y 26, esos días habrá una corriente de energía positiva, el color que estará dominando es el rojo para cortar envidias o cuestiones de brujerías. Vas a alcanzar tus sueños, metas y planes en la vida. Busca una motivación personal, proponte algo. Amores compatibles con personas del signo de acuario, aries y cáncer. Oportunidades económicas, proyectos nuevos y trabajo, el dinero estará rodeándote y más con tus números mágicos 06 y 20 con dos golpes de suerte.

Libra

Te sale la carta del diablo, más dinero, prosperidad y abundancia, pero que te cuides de los enemigos ocultos, envidias y malas intenciones, no te confíes de nada y de nadie. Te salen golpes de suerte en cuestión de juegos de azar y lotería con los números 15 y 66, junto con el color naranja y rosa que te dominarán, además llegan cuatro días mágicos en donde habrá una corriente de energía de abundancia y prosperidad, 8, 13, 19 y 24. No te detengas que estás haciendo las cosas bien, no escuches los chismes y comentarios negativos. El amor llegará con personas compatibles del signo de piscis, aries y leo.

Escorpión

Es el momento de crecer, cerrar contratos o cambios en cuestiones laborales, tendrás dos golpes de suerte con tus números mágicos 03 y 19 en los juegos de azar para crecer más económicamente. Se consiente con que pareja te quieres quedar, que no solo te llenes de pasión, sino de amor y convivencia. Podrás sacar tu pasaporte, visa americana o una residencia en algún otro país. Tus días mágicos del mes serán 2, 16, 19 y 21 junto con el color blanco y rojo. Regalos nuevos y convivencia. Vas a seguir para arriba, sigue sincronizado, provoca todas las cosas que necesitas para poder ser feliz. Podrás pagar deudas del pasado que no te dejaban dormir. Llegará el amor con personas compatibles del signo piscis, acuario o cáncer.

Sagitario

Vas a poder lograr lo que tienes en mente, te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 01 y 29, tus colores serán el amarillo y verde, recuerda no hacer tanto caso a los chismes, no les des tanta importancia y poder a las personas que te quieran lastimar. Tus días mágicos serán el 3, 9, 20 y 23. Propuesta de un trabajo nuevo, un ascenso o propuesta de matrimonio. Tendrás una evolución mental en todas las formas, sé auténtico contigo mismo, no le des gusto a nadie. Llegarán amores más compatibles del signo de acuario, aries o leo, déjate enamorar. Negocio en puerta, trata de poner algo que te hará crecer económicamente.

Capricornio

Conocimiento de cosas nuevas, propuesta de un negocio o un trabajo nuevo, cuídate de problemas de riñón, piel y de cansancio. Viene una propuesta nueva en cuestiones de ascenso. Te pagan un dinero un dinero que te debían, tus números mágicos serán el 21 y 30, junto con tus colores amarillo y azul. Controla tu carácter, tu voz, tu pensamiento. Si tienes pareja vas a seguir estable, en caso estar solo llegará alguien compatible del signo de piscis, aries o virgo. Conocimientos nuevos que te harán crecer, tus días mágicos serán 4, 11, 20 y 26 con corrientes positivas para que puedas lograr algo positivo. Suelta las cosas que no son para ti, que no te dejan ser feliz. Sorpresa, estabilidad, dinero, amor nuevo y sobre todo una recompensa que estabas esperando para estar en paz.

Acuario

Fuerza, éxito y poder en el mes de noviembre, llegan dos golpes de suerte en cuestiones de lotería con los números mágicos 27 y 88 que serán claves para tu sorpresa económica, los colores serán el amarillo y naranja. Podrás comprar un coche o vender el tuyo, podrás dar un enganche para una casa, prosperar en cuestiones personales. Amores compatibles con personas del signo de aries, tauro o libra que se acercarán con buenas intenciones y amor verdadero. Olvida el pasado, crea un presente mejor que vienen cosas maravillosas en el futuro. Tus días claves para que estés mejor serán el 3, 7, 12 y 27. Cuidado con los chismes, las víboras, las personas, con los enemigos ocultos y con personas que te dicen que te quieren bien, libérate de las personas tóxicas. Apapáchate, no todo en la vida es trabajo, dinero o cuestiones materiales.

Piscis

El mundo es tuyo, está completamente a tu favor con energías alineadas a tu signo. Podrás salir de viaje tres veces en el mes, tendrás dos golpes de suerte en juegos de azar con los números 17 y 26, los colores que te dominarán serán el rojo y verde. Viene un reconocimiento en cuestiones laborales, un dinero extra o la oportunidad de volver a estudiar o desempeñarte en cuestiones laborales. Trata de rezar a las personas que ya están con Dios, haz una petición que será cumplida. Tus días mágicos serán el 5, 8, 12 y 23. Amores compatibles del signo de cáncer, escorpión y capricornio se te acercarán con propuestas de estabilidad o matrimonio. Tendrás éxito en todo el mes, te darán un regalo que te hará sentir mejor.

