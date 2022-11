Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos del 20 al 25 de noviembre

Mhoni Vidente llega con los horóscopos de los signos zodiacales de esta semana del día 20 al 25 de noviembre. La astróloga te cuenta todo lo que te depara esta semana, mencionando tu mejor día, números mágicos y los colores que estarán dominando, además de mencionarte todas las cosas buenas y malas que pueden suceder durante estos días, y las cosas relacionadas con el amor, dinero y salud.

Aries

Aparecen dos cartas, la del mundo y el sol, una combinación perfecta en cuestiones de progreso y estabilidad. La primera carta nos dice que el mundo es tuyo, que lo tomes con tus manos, sé más fuerte y armate de valor, mientras que la segunda carta te dice que prepares tu maleta para fin de años porque te irás de vacaciones, pues necesitas el sol para recuperar tu energía y estabilidad. Llegará una hoja de contrato para un trabajo donde ganarás mucho más dinero. El color que te dominará será el naranja y verde, llegará un amor nuevo y compatible, además de un progreso importante en cuestiones personales. Tu mejor día será el martes con tus números 06 y 19. Te llegará un dinero para pagar tus deudas, junto con proyectos y negocios nuevos.

Tauro

No debes cargar con problemas que no son tuyos y situaciones que no pertenecen, también es importante cuidarte de las envidias, no provoques la envidia de las demás personas, sé un poco más discreto con las cosas que cuentas. Podrás resolver cualquier situación de tantos problemas. Los colores dominantes serán rojo y amarillo, tendrás ilumincación de proyectos y negocios, además de un dinero extra de una deuda del pasado. El Arcángel Miguel te ayudará con cualquier problema que se te presente, invócalo para que te ayude a resolverlos. Tu mejor día será el jueves juntos con los números mágicos 03 y 22. Si te busca un amor del pasado dale la oportunidad de hablar para un posible regreso, en caso de que no sea así llegará un amor compatible del signo de virgo o acuario.

Géminis

Te llegarán realizaciones placenteras en cuestiones de pareja, además de que vendrá propuesta de amor verdadero, de anillo de compromiso o la llegada de un bebé. Debes controlar tus celos, impulsos y cambiantes. Llegará esa propuesta de trabajo que has estado esperando o de poner un negocio propio. Aparecerá un amor compatible del signo de libra y Sagitario. Los colores que te dominarán será el rojo y el azul que están llenas de energía positiva. Tu mejor día será el miércoles con tus números mágicos 07 y 15. Debes tener confianza y seguridad para poder lograr las cosas, además de que esta semana todo lo que hagas y quieras te dará el “Sí”.

Cáncer

Poder, fuerza y determinación en esta semana, es importante que dejes ir el pasado para recibir cosas nuevas, debes controlar los sentimientos de corajes, celos y de impulsos. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos 01 y 33 juntos con los colores que dominarán rojo, amarillo y azul, trata de vestir con ellos, combinalos. Hay que dejar lo negativo atrás y aprender a crecer en todas las formas. Sigue adelante sin tener miedo, toma esa fuerza desde tu interior hacia el exterior. Cuidate de chismes, mentiras y falsedades, además de las personas que te hablan bonito, se un poco más desconfiado, eso si, debes seguir adelante que te irá bien en cuestiones de trabajo y negocio.

Leo

Debes tener fuerza, valor y valentía, cuida las cosas importantes en tu vida para que no se derrumbe. Hay muchas personas alrededor tuyo que quieren hacerte daño, debes saber alejarte de todos ellos aunque se digan tus amigos. Esta semana te vienen tres deseos muy importantes, tu mejor día será el jueves, vendrán juntas importantes en el trabajo que te harán crecer mucho. Tus números mágicos son el 09 y 21 junto con los colores verde y morado. Te llegará el aguinaldo, fondo de ahorro o un dinero extra, trata de invertir en ti con una parte y la otra guardala que vendrán algunos viajes, además de que aparecerá un amor compatible del signo de capricornio o aries.

Virgo

Es tiempo de madurar en cuestión de crecimiento personal y laborales, debes poner en orden cosas importantes como tu título, pasaporte, visa, seguros y todo lo que tengas pendiente. Crea un patrimonio comprando una casa, coche o terreno, algo que te haga sentir bien y que sientas que tu dinero que estás gastando valga la pena. Llegará un amor compatible con personas del signo de acuario o aries. Los colores que te dominarán será el balnco y naranja, tu mejor día será el miércoles junto con tus números mágicos 08 y 37. El Arcángel Miguel te dice que es importante enfocarte en lo que quieres, en todas tus metas para que te sientas mejor.

Libra

Fuerza, valentía, valor y determinación en todo lo que vayas a hacer en estos días, será una semana muy intensa con mucho trabajo llena de estrés, pero que podrás resolverlo. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos serán 02 y 23 junto con los colores azul y verde. Debes tener más confianza en ti mismo, debes ser honesto contigo mismo para saber hacia dónde vas. Comprométete en salir adelante, terminar tu escuela, estudios o negocio. Llegará un amor compatible del signo de géminis o sagitario.

Escorpión

Debes aprender completamente a controlar tus impulsos, tendrás una relación de pareja más estable y más determinante. Seguirás creciendo ya que te llegarán oportunidades en cuestiones laborales o de negocio propio. Tu mejor día será el jueves que estará lleno de energías positivas, con tus números 04 y 55, tus colores serán rojo y amarillo. Haz cambios en tu vida, es importante que comiences a hacer ejercicio para que te mantengas sano y saludable. Protégete de las envidias, brujería y personas chismosas que no les caes bien. Tus amores compatibles serán piscis y cáncer que entrarán a tu vida con amor verdadero.

Sagitario

Aparece el ángel protector que te estará cuidando de todas las energías negativas, invócalo para que no te dejes hundir y que salgas de esa depresión, la solución la tienes en tus manos solo debes poner un poco más de conciencia e inteligencia. Todo se resolverá, vendrán oportunidades nuevas en esta semana, además a partir del 21 de noviembre al 20 de diciembre llegará tu era, tendrás más abundancia, prosperidad, regalos y fiestas. Tu mejor día será el viernes, números mágicos 10 y 12, colores verde y amarillo. No tengas miedo a nada, enfócate en tus metas, sé feliz. Llegará un amor compatible de aries o leo. Cambios radicales positivos, llega un dinero que no esperabas.

Capricornio

Aparece la carta del diablo, cuídate de los enemigos ocultos, las personas que te quieren hacer daño o que te están traicionando. También esta carta significa que tendrás suerte en la lotería con tus números mágicos 13 y 30, con tu mejor día martes. Vendrá abundancia y prosperidad, debes tener en orden todos tus papeles ordenados como visa, pasaporte, entre otros. Tus colores dominantes son plata y naranja que dicen debes ser prudente y que debes controlar tus impulsos. Respétate a ti mismo y todo lo que te rodea, será una semana importante de estar conociendo personas importantes de negocios. Tendrás cuatro días de abundancia en estos días, aprovéchalos bien. Amor compatible con personas del signo de aries y géminis.

Acuario

Tu fuerza interior te ayudará a salir adelante de cualquier problema que vienes arrastrando, vas a resolver eso, sé un poco más positivo, no te acuerdes de cosas negativas para que te sientas mejor. Llegarán oportunidades nuevas de trabajo, pon un negocio en cuestión de celulares, tablets y electrónica. Tu mejor día será el lunes, con los números 25 y 40 junto con los colores blanco y verde. Viene un amor compatible de los signos tauro o libra que se acercarán con amor verdadero. Estás en el camino correcto, sigue avanzando. Tendrás estabilidad, crecimiento y fortaleza en tu economía.

Piscis

Eres capaz de salir de de toda situación situación negativa, cualquier plan que tengas hazlo que te irá bien. Tu mejor día será el martes que estará lleno de energías positivas, tus golpes de suerte con los números 18 y 25, los colores que te dominarán son azul y amarillo. No dudes en pedir ayuda a los ángeles y a Dios. Viene un amor compatible de cáncer o virgo. Toma el tiempo necesario para decidir. Vienen oportunidades nuevas, negocio, trabajo y estudio.

Con información del canal de Youtube de Mhoni Vidente

