Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos del 11 al 16 de diciembre

Mhoni Vidente llega con los horóscopos de los diferentes signos zodiacales de la semana del 11 al 16 de diciembre, en donde nos cuenta todo lo que nos depara esta semana, las cosas negativas y positivas.

Además te menciona cuál es tu mejor día de la semana, con tus números mágicos y los colores que te estarán dominando.

Aries

Para el signo de Aries esta semana tendrá cosas muy positivas, principalmente en todo lo relacionado al trabajo pues llegarán nuevos trabajos y contratos, es importante que siempre pienses en positivo para que logres todo lo que te propongas. Tu mejor día de la semana será el martes 13, con dos golpes de suerte con los números 21 y 30, junto con el color amarrillo que te ayudará a traer abundancia. El amor llegará con personas compatibles del signo de Capricornio y Virgo, además te llegará un dinero extra por una deuda del pasado.

Tauro

Eres una persona muy decidida y dedicada, pero en ocasiones pones en duda tu capacidad para poder lograr tus metas, confía en ti y lograrás todo lo que te propongas, más en esta semana que todo se realizará. Tu mejor día de la semana será el jueves 15, con los números mágicos 15 y 17, junto con el color rojo. Debes tener cuidado con los nervios y las hormonas, acude al doctor para que atiendas tu salud. Esta semana tendrás mucho trabajo por lo que debes tener calma y sacar tus proyectos adelante.

Géminis

Será una semana llena de mucha presión en cuestión laboral, eres un signo vulnerable ante las presiones, por lo que es importante mantenerte pensando las cosas dos veces antes de actuar y decir las cosas para evitarte problemas. Tu mejor día de la semana será el jueves 15, con tus números mágicos 02 y 08, junto con el color azul que traerá abundancia a tu vida. Seguirán varios chismes acerca de tu relación sentimental, por lo que debes callar y tener prudencia con tu vida sentimental.

Cáncer

Esta semana podrás impulsar tu vida laboral ya que eres una persona muy exitosa y responsable, pero también es importante que te acerques a tus jefes para pedir un aumento en tu sueldo. No dejes pasar todo lo relacionado con tu carrera universitaria y exámenes de admisión, arregla esos asuntos. Tu mejor día de la semana será el lunes, con tus números mágicos 01 y 44, con tu color verde que te ayudará a tener suerte en esta semana. Arreglarás un asunto legal a tu favor, sigue teniendo una mentalidad de éxito.

Leo

No te rindas, puedes lograr todo lo que te propongas en esta semana, pues saldrás victorioso en tu plan de trabajo. Tendrás un junta con tus superiores en donde te ofrecerán un cambio de puesto superior con más responsabilidades. Tu mejor día será el martes 13, con tus números mágicos 05 y 41. Recuerda no contar todo lo relacionado a tu suerte y cuánto ganas. Debes olvidar tus amores del pasado del signo de Géminis y Sagitario que solo te hicieron daño.

Virgo

Será una semana llena de trabajo, tienes que ordenar todas tus obligaciones para que no estés presionado. Debes confiar en tu pareja y no llenarte de celos, porque en muchas ocasiones piensas lo que no es y por eso terminas tus relaciones muy pronto. Llegará un amor compatible del signo de Aries y Libra, tu mejor día de la semana será el miércoles 14, con tus números mágicos 03 y 25 siendo los colores fuertes los que te acompañarán estos días. Unos amigos te buscarán para irse de viaje a finales del mes.

Libra

Una semana con varios problemas en tu trabajo, es importante llevar estos días sin muchos altibajos, además de controlar tu carácter para poder tener energía positiva y salgas de esto. Cierra ciclos con esa persona que te abandonó y conoce gente nueva. Llegará un dinero extra por tu aguinaldo con el cual te ayudará a cambiar de coche o arreglar tu casa. Tu mejor día será el jueves 15, con tus números mágicos 06 y 33.

Escorpión

Todo tiene causa y consecuencia, por lo que es importante pensar y medir las cosas que harás para no crear problemas. Tu mejor día será el martes 13, con tus números mágicos 04 y 13, junto con el color rojo que te dominará. Será una semana llena de presión debido a que tendrás mucho trabajo y proyectos nuevos. Cuídate de los nervios que es tu punto débil, realiza ejercicio y medita para que te sientas mejor.

Sagitario

Será una semana importante para tomar decisiones en tu vida, tu mejor día será el jueves 15 el cual tendrás un golpe de suerte en tu trabajo pues llegarán varios proyectos nuevos que te ayudará a crecer económicamente. Tus números de la suerte son el 09 y 27, junto con los colores rojo y verde. En ocasiones eres muy necio y quieres que las cosas ocurran tal como lo deseas, trata de cambiar eso.

Capricornio

Esta semana estará llena de energía positiva para capricornio, tu mejor día será el 13 de diciembre, con tus números mágicos 14 y 23, con los colores amarillo y azul. Llegará una oferta para abrir un negocio por parte de un amigo, acéptala que te irá muy bien. El amor también llegará con una persona compatible del signo de Aries o Libra, además una oportunidad de un trabajo nuevo con proyectos políticos llegará en estos días. Debes tener cuidado pues un amor del pasado quiere hacerte daño.

Acuario

Tienes muchas metas en mente por lograr, el camino es difícil pero tienes que seguir adelante para poder lograrlo, no te estreses demasiado, sólo sé constante para conseguirlo. Tu mejor día será el miércoles 14, con dos golpes de suerte con tus números mágicos 08 y 26, siendo el color azul el que te estará acompañando. Llegará un dinero extra que te debían, además de un amor nuevo compatible con los signos Tauro o Libra, no tengas miedo al compromiso con la pareja, enfrenta eso para conseguir madurez.

Piscis

Va a ser una semana llena de buena suerte con cambios positivos en tu vida pues estás en una época de crecimiento profesional, Debes tener cuidado con las envidias, puedes prender una vela para protegerte de las energías negativas. Tu mejor día será el martes 13, tus números mágicos son el 18 y 29, junto con los colores verde y naranja.

