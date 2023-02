Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos de la semana del Día de San Valentín

Mhoni Vidente da a conocer lo que deparan los horóscopos para la semana del 13 al 17 de febrero de 2023.

ARIES

Tu mejor día va a ser el 14 de febrero y su color el amarillo, Tu número mágico 05 y 07. El mejor regalo para Aries es algo que pueda lucir como un reloj, una cadena un compromiso porque le gustan las cosas serias. Es una semana de tomar decisiones. El 5 de oros dice que vas a tener más abundancia. Las envidias están a flor de piel, por eso trata de cuidarte. Deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se acomoden.

Cuidado con las tempestades, tranquilidad ate todo. Paga tus tarjetas. Las cartas dicen que vas a tener muy elevada la intuición esta semana.

TAURO

Su mejor día va a ser el 16 de febrero, tus número mágicos 03 y 11. Su color va a ser el verde fuerte. Sus regalos son más prácticos. Tauro va a tener propuesta de matrimonio o propuesta de amor verdadero. Te sale la carta del As de oros que va a ser una semana productiva y de logros. Te va a llegar el dinero que esperabas. Cuídate de los chismes y las intrigas.

Cómprate algo nuevo como un vehículo, una moto o algo. Lo peor que puedes hacer es salir de una pareja para entrar a otra. Descansa, búscate un pasatiempo. Te viene una mascota que te hará muy feliz. El que vive en el pasado es depresivo, trata de incluirte a un nuevo trabajo.

GÉMINIS

Tu mejor día será el 17 de febrero, su color el azul intenso y tus número mágicos 10 y 22. A géminis le gusta que le regales cosas personales como una buena cena, un visita a un hotel. Trabajo nuevo, negocio en puerta y la firmeza de tener una pareja estable. Quédate estable esta semana y no busques problemas. En estudios tienes que concentrarte.

Carta de la fuerza. Vienen una campaña publicitaria o en cuestiones de gobierno que te va a ayudar a crecer mucho. Sigue haciendo dieta, haz ejercicio. Como te ven te tratan.

Date valor a ti mismo, traes buena racha y buena suerte.Es el momento de estar tranquilos, de descansar el alma y el cuerpo. Vienen cosas nuevas, ilusiones nuevas. Cuídate de la palabras, no hables de más.

CÁNCER

También trae propuesta de matrimonio, su mejor día será el 14 de febrero y su color el rojo. Sus número mágicos 01 y 16. Al Cáncer le gustan los detalles bonitos, es muy detallista. Sorpresa económica y situaciones que te ayudarán a crecer. Cuidado con las brujerías. Abre bien los ojos.

Les viene un amor muy compatible estos días. Perfección divina, trata de poner de tu parte hacer dieta, hacer ejercicio. Emociones nuevas te esperan. Te invitan a trabajar de maestros, de coach en estos días.

LEO

Su mejor día será el 15 de febrero, su color el naranja y sus números mágicos serán el 08 y 21. A Leo le gusta sentirse importante, su mejor regalo pueden ser una cena, una cadena, una noche de pasión. Trae propuesta de tener un amor verdadero. Será una semana de muchas juntas. Tienes que organizar tu tiempo y comer mejor.

Cuida el dinero, no gastes de más. Tendrás una propuesta de mejor trabajo. Será una semana de amantes. Hay una suerte muy importante en cuestiones de proyectos propios. Viene una sorpresa, una estabilidad, una profecía que estabs deseando. Cuídate de problemas con el alcohol y otras adicciones.

VIRGO

Día de la semana será 17, color el amarillo, número mágicos 09 y 20. De regalo le gusta el dinero o algo que le dé estabilidad. Cuidado con problemas en cuestiones legales. Viene algo muy positivo para ti, viene un viaje corto. También viene propuesta de matrimonio. Eres buen administrador.

Haz que tengas esa abundancia económica, cuídate mucho de las envidias. No platiques sobre lo que vas a hacer. Viene una sorpresa. Cuídate de problemas de cuello, de cabeza o mentales.

No platiques cosas que no deban saber los demás.

LIBRA

Mejor día el 14, color rojo. Los números mágicos serán el 13 y 27. A libra le gusta que lo inviten a bailar.

Es tiempo de darle cambios importantes a tu vid y dejar todo lo negativo atrás. Será una semana se juntas laborales. Hz un curso de cocina, de belleza o de manualidades. Sal a caminar en la mañana. Algún familiar necesita un apoyo tuyo.

Cuídate de la garganta, oídos o de los pulmones. Hay una conexión amorosa que se te va a acercar y te va a hacer muy bien. Cualquier ritual que hagas esta semana te va a funcionar y cualquier inicio de escuela, trabajo o amor va a salir bien.

ESCORPIÓN

Su mejor día será el 17 de febrero, su color el verde, y sus números mágicos el 17 y 18. A escorpión le gustan la lencería, chocolates, perfumes. Cualquier detalle que lo hagan sentir valorados. Tiene embarazo en puerta. Cuídate de las adicciones y de traiciones con los amigos.

Vas a tener el poder en las manos para avanzar, tienes que aliviarte de ese problema que vienes sufriendo. Eres capaz de lograr todo lo que deseas. Habrá una transformación mágica en tu vida. Viene algo que vas a poder recibir que estabas esperando. Trata de comprender a tu pareja a quienes te rodean.

SAGITARIO

Su mejor día de la semana será el 15 de febrero, su color el naranja y los números mágicos el 21 y 40. Le puedes regalar ropa, una buena cena. Vas a salir de viaje en estos días.

Cuidado con los celos, los corajes, con las discusiones. Los sagitarios son controladores. Cuídate de problemas de dolor de cabeza. Quítate de encima los problemas que no son tuyos. Embarazo en puerta.

Cualquier cosa que tú deseas así va a ser. Se va a llegar una verdad que estabas esperando en tu vida.

CAPRICORNIO

Tu mejor día será el 14 de febrero, tu color el amarillo y tus números mágicos son 30 y 66. Al Capricornio le gusta que le regalen tiempo, flores, vino. Va a ser una semana de mucho trabajo. Piensa cosas positivas, no quieras ayudar más a otras personas que a ti. Se vale estar triste. Se te va a cumplir un proyecto. Compra zapatos, compra ropa. Cuídate de problemas de úlcera, intestino, riñón.

Tienes que purificarte y quitarte cosas negativas. Ten confianza ante todo lo que estás haciendo.

ACUARIO

Semana se sorpresas, de llamadas, estás en etapa de festejos. De regalo un reloj, una cadenita, una piedra. Su mejor día va a ser el 15 de febrero, su color el azul, sus números 23 y 70. Semana de mucho trabajo. Trata de llevarte de la mejor manera con tus compañeros. Próximamente hablarás de casarte, de tener una familia.

Sana las situaciones, tienes que aprender a olvidar y perdonar. Propuesta de matrimonio. Trata de buscar algo con la naturaleza, irte al campo.

Pon un negocio, los cambios en tu vida se van a dar, usa mucho el naranja y el azul.

PISCIS

Te llega el momento que tanto esperabas de una pareja estable, de un compromiso. No engañes a tu pareja. Tu mejor día el 14 de febrero y tus colores el blanco y rojo. Sus regalos flores, chocolates, calzones. 08 y 31 son los números mágicos. No te desesperes, dale el tiempo al tiempo. Van a ser días de mucho trabajo. Dos de copas: Sana tu alma y tu cuerpo, ve con el médico. Da clases o tomar clases de espiritualidad. Traes un ángel protector. Descansa mejor, no cenes tanto.

Te gusta dar apoyo incondicional. Sé seguro en lo que estás haciendo, no le metas inseguridad a tu vida. No te creas todo lo que te dicen.