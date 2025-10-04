Sábado, 04 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

Lee también: Alejandro Fernández en CDMX: ¿Cómo llegar al Estadio GNP? Consulta aquí las rutas

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 4 y 5 de octubre de este 2025.

  • Aries: Rosa.
  • Tauro: Morado.
  • Géminis: Amarillo.
  • Cáncer: Café. 
  • Libra: Dorado.
  • Leo: Negro.
  • Escorpio: Dorado.
  • Sagitario: Morado.
  • Capricornio: Blanco.
  • Acuario: Negro.
  • Piscis: Amarillo.

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones