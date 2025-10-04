Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 4 y 5 de octubre de este 2025.

Aries: Rosa.

Tauro: Morado.

Géminis: Amarillo.

Cáncer: Café.

Libra: Dorado.

Leo: Negro.

Escorpio: Dorado.

Sagitario: Morado.

Capricornio: Blanco.

Acuario: Negro.

Piscis: Amarillo.

