Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 13 y 14 de septiembre de este 2025.

Aries: Azul y verde.

Tauro: Blanco y morado.

Géminis: Rojo y rosa.

Cáncer: Los colores de la suerte serán el rojo y el verde.

Leo: Azul y el blanco.

Virgo: Blanco y el rojo.

Libra: Azul y el rojo.

Escorpión: Verde y blanco.

Sagitario: Naranja y amarillo.

Capricornio: Azul y blanco.

Acuario: Rojo y amarillo.

Piscis: Azul y rojo.

Con información de Mhoni Vidente

