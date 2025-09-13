Sábado, 13 de Septiembre 2025

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 13 y 14 de septiembre de este 2025.

  • Aries: Azul  y verde.
  • Tauro: Blanco y morado.
  • Géminis: Rojo y rosa.
  • Cáncer: Los colores de la suerte serán el rojo y el verde.
  • Leo: Azul y el blanco.
  • Virgo: Blanco y el rojo.
  • Libra: Azul y el rojo.
  • Escorpión: Verde y blanco.
  • Sagitario:  Naranja y amarillo.
  • Capricornio: Azul y blanco.
  • Acuario: Rojo y amarillo. 
  • Piscis: Azul y rojo.

Con información de Mhoni Vidente

