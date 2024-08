Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot de la semana para cada signo

Aries

En tu horóscopo tarotario, apareció el As de Oros, lo cual indica que tendrás buena fortuna en todo lo relacionado con la firma de contratos y nuevos proyectos.

Sin embargo, es importante que seas más reservado con tus objetivos, ya que tu signo es propenso a recibir envidias y malas energías. No te fíes completamente de las personas a tu alrededor.

Tauro

En tu horóscopo tarotario, apareció la carta de la Torre, que te aconseja prestar atención a tu salud y a tu familia, ya que son fundamentales para tu bienestar y felicidad.

Además, te sugiere que dejes atrás los rencores y te enfoques en vivir el presente para encontrar mayor paz.

La carta también te anima a avanzar en términos de tu patrimonio, considerando la compra de una casa o un coche, lo cual te brindará una gran satisfacción.

Géminis

En tu horóscopo tarotario, apareció la carta de la Rueda de la Fortuna, que señala que es el momento ideal para hacer cambios significativos en tu vida.

Esto implica alejarte de personas tóxicas que no aportan nada positivo y tomarte un tiempo para estar solo y reflexionar sobre lo que realmente deseas.

Además, la carta indica que recibirás un dinero adicional por un trabajo previo, por lo que es importante que seas más disciplinado con tu administración y evites gastar sin control.

Cáncer

En tu horóscopo tarotario, apareció la carta del Mundo, que indica que es un buen momento para emprender viajes y realizar negocios con personas en el extranjero, lo cual se desarrollará sin inconvenientes.

Sin embargo, debes estar atento a las envidias de amigos y familiares, por lo que se recomienda protegerte con agua bendita. Esta carta también sugiere que consideres estudiar idiomas y relaciones internacionales.

Leo

La carta del Diablo en tu horóscopo tarotario sugiere que tendrás oportunidades para obtener dinero de manera rápida y sencilla, y cualquier transacción de compra o venta será exitosa.

No obstante, esta carta también señala la presencia de personas negativas en tu entorno, por lo que es importante que seas cauteloso con tus relaciones y te protejas de las envidias y malas energías.

Virgo

En tu horóscopo tarotario, la carta del Carruaje aparece para recordarte que está bien cometer errores y aprender de ellos, ya que nadie nace sabiendo todo.

Es fundamental que te mantengas en constante estudio y aprendizaje para asegurar tu éxito en el futuro.

Libra

En tu horóscopo tarotario, apareció la carta del Mago, que te indica que es el momento de pedir lo que deseas, ya que tus peticiones serán concedidas.

Es hora de avanzar y dejar atrás el pasado. Debes ser más ambicioso, definir metas claras y seguirlas sin titubear.

Escorpión

La carta del Sol en tu horóscopo tarotario señala que es el momento perfecto para brillar y tomar decisiones audaces que te permitirán avanzar.

Deja que las energías cósmicas te sorprendan, pero recuerda controlar tu mal carácter y ser más prudente al comunicarte. Además, se aproxima una oferta de trabajo mejor remunerado de una empresa internacional.

Sagitario

En tu horóscopo tarotario, la carta de la Templanza sugiere que mantengas la calma, ya que todo en la vida tiene su tiempo.

No temas a lo que digan los demás; tu signo de fuego te da la fortaleza para enfrentar lo que sea necesario para alcanzar el éxito.

El arcángel Miguel estará a tu lado para cortar malas energías y envidias, solo invócalo cuando lo necesites. También es un buen momento para tomar decisiones importantes en el amor.

Capricornio

En tu horóscopo tarotario, apareció la carta del As de Copas, que señala que es un período de importantes transformaciones en tu forma de pensar.

Debes adoptar una mentalidad positiva y buscar siempre la ambición en todo lo que hagas. Considera la posibilidad de mudarte a una nueva casa para mejorar tu calidad de vida.

Acuario

La carta de la Estrella en tu horóscopo tarotario te indica que es el momento de actuar de acuerdo con tus metas profesionales.

Ya no te detengas a dudar, ya que este es el momento de alcanzar el éxito que has estado buscando. Si ya no estás satisfecho en tu relación, es mejor ser honesto con tu pareja y tomar un tiempo para ti mismo.

Piscis

La carta del Loco en tu horóscopo tarotario te aconseja madurar y reflexionar sobre la dirección que quieres tomar en tu vida. Debes ser más decidido en tus acciones para alcanzar el éxito que deseas.

Deja atrás el pasado y enfócate en el presente. Además, esta carta sugiere que tendrás la oportunidad de obtener dinero rápido y fácil, y que cualquier transacción de compra o venta se realizará sin problemas.

Con información de Mhoni Vidente

MF