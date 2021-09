México vivirá una “Noche de fuego”

Tras la ovación que el filme “Noche de fuego” logró en el reciente Festival de Cannes 2021 -en la selección oficial de “Un Certain Regard”-, este largometraje dirigido por la escritora y documentalista Tatiana Huezo llega hoy a las pantallas de cine en México. La cinta fue coproducida por Danny Glover a través de su empresa de cine independiente Louverture Films.

Las actrices Mayra Batalla y Marya Membreño, protagonistas del filme, visitaron Guadalajara para charlar sobre la experiencia de adentrarse a esta historia en la que, desde diversas perspectivas, se reflexiona sobre cómo la infancia se ve impactada cuando el narcotráfico llega a los pequeños poblados, qué implica ser mujer en un contexto de violencia y cómo madres e hijas intentan sobrevivir aunque ello implique despojarse de su identidad.

El filme está basado en la novela “Prayers for the Stolen” (“Ladydi”, en español) de la escritora Jennifer Clement y aborda la vida de “Ana” (Marya Membreño) y su madre “Rita” (Mayra Batalla), quienes al ser habitantes de un pequeño poblado en la sierra, lidian con el incremento de la violencia en su entorno, ven cómo son agredidos y desplazados violentamente sus vecinos, hay desapariciones forzadas de niñas y cada vez es más constante el “cobro de piso” para que los criminales dejen en paz a los habitantes.

En sus intentos por no ser afectadas por la violencia y ser víctimas de desaparición forzada, “Rita”, al igual que otras madres de su comunidad, decide cambiar la imagen de sus hijas para que a primera vista no sean identificadas como niñas y terminen siendo secuestradas por los narcos. Esta situación desencadenará conflictos entre madres e hijas, quienes también son víctimas de otras violencias en un entorno precario que también las llevará a tener que trabajar en los campos de amapolas para encontrar el sustento del día a día.

“Me llevó a un recorrido de mis referentes de la maternidad, de las mujeres de las que yo vengo”, compartió Mayra Batalla (originaria de Álamo, Veracruz) al describir cómo fue su proceso para encarnar a “Rita”, tomando como referencia a las mujeres de su entorno natal.

“También con estas ideas de lo que es el amor y la protección, que pareciera que es todo lo contrario, pasar por encima de tu hija, en este caso, para protegerla, ese es el infierno en el que está todo el tiempo ‘Rita’; también reflexioné sobre las maneras en las que entendemos el amor que tiene que ver con aleccionar por miedo de hacer sentir mal a tu hijo, fue algo que me explotó la cabeza cuando la estábamos haciendo -la película- porque me di cuenta ahí cómo había aprendido yo a cuidar, cómo aprendí a que me cuidaran, me enfrenté al machismo con el que crecí. Definitivamente es un personaje que me costó mucho”.

La violencia que toca a la infancia

Al ser una historia que se enfoca principalmente en el crecimiento que tiene “Ana” y sus amigas y cómo sus madres intentan protegerlas de ser desaparecidas, Mayra Batalla reflexionó: “Sé que en un mundo ideal un niño no debería saber de la violencia e intentamos que no la conozcan, pero la realidad es que los niños están en contacto con esto… Cuando está tu mamá platicando con tu tía de cosas muy fuertes, hay como esta idea de que el niño no oye, que no lo va a entender… pero hay un mundo alrededor de los niños que entienden muy bien”.

En ese sentido, Marya Membreño detalló el proceso creativo que vivió para vincularse con su compañera de escena desde lo emocional y físico, y así poder retratar cómo niñas de 13 años tienen que hacer frente a un futuro incierto: “Siento que nos costó estar en el trayecto de hacer ese lazo, tanto mental y físico. Creo que tanto para Mayra como para mí fue difícil, hubo mucho tema de ayudarnos mutuamente”.

Presencia en el FICG

La cinta “Noche de fuego” estará presente en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), pues una de las clases magistrales que se ofrecerá serán precisamente con Nicolas Celis, coproductor del largometraje de la realizadora Tatiana Huezo.

MQ