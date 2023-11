La MET Gala, a lo largo de los años, ha destacado por sus temas únicos que no solo definen el código de vestimenta sino también el propósito más grande de la noche. El próximo año, en 2024, el tema "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" transportará a los asistentes al Siglo XVII, exhibiendo más de 250 vestuarios frágiles e inusuales bautizados como las 'Bellas durmientes' de la moda. Entre estas prendas históricas se encontrarán creaciones de renombradas casas de moda contemporáneas, como Christian Dior, Yves Saint Laurent, Elsa Schiaparelli y Givenchy.

2023: "Karl Lagerfeld: A line of Beauty"

En 2023, la MET Gala rindió homenaje a Karl Lagerfeld bajo el tema "A line of Beauty". La exhibición curada por Andrew Bolton exploró los códigos comunes que se encontraban entre las diversas etapas de la prolífica carrera del káiser de la moda, quien dejó su huella en casas como Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel y su propia marca homónima.

Rihanna en la Met Gala 2023. AP/ Evan Agostini

Penélope Cruz en la Met Gala 2023. AP/ Evan Agostini

2022: "In America: An Anthology of Fashion"

El 2022 se dedicó a explorar la moda estadounidense con "In America: An Anthology of Fashion". Esta segunda parte del capítulo especial del Metropolitan Museum ofreció una retrospectiva de diseñadores icónicos, desde Charles James hasta Halston y Oscar de la Renta. Andrew Bolton, el curador, destacó cómo la exhibición exploró la evolución del estilo estadounidense y rescató nombres que a menudo han sido olvidados en la historia de la moda.

Blake Lively y Ryan Reynolds. AFP/ Angela Weiss

2021: "In America: A Lexicon of Fashion"

El año anterior, en 2021, la MET Gala se centró en la pregunta "¿Quién puede ser un estadounidense?" bajo el tema "In America: A Lexicon of Fashion". La exhibición, con más de 100 piezas de diseñadores estadounidenses, exploró la diversidad, inclusión, sostenibilidad, fluidez de género y positividad corporal en la moda estadounidense.

2020: "About Time: Fashion and Duration"

La MET Gala de 2020, titulada "About Time: Fashion and Duration", se pospuso debido a la pandemia. Sin embargo, el tema honró el 150 aniversario del MET, explorando la moda a lo largo de un siglo y medio. Inspirado en la película "Orlando", basada en la novela de Virginia Woolf, el evento subrayó la continuidad del tiempo en la moda.

2019: "Camp: Notes on Fashion"

El año 2019 presentó el tema "Camp: Notes on Fashion", basado en el ensayo de Susan Sontag. La exhibición destacó la sensibilidad marcada por la performance y el exceso, con piezas deslumbrantes de diseñadores como Off-White, Schiaparelli, Moschino y Dior.

Cardi B en la Met Gala 2019. AFP/ Jamie McCarthy

2018: "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination"

La MET Gala de 2018 llevó la moda al ámbito divino con "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination". La exhibición incluyó artefactos sagrados del Vaticano, y los invitados respondieron a la altura, con Rihanna vistiendo como el Papa y Katy Perry como un ángel.

Rihanna en la Met Gala 2018. AP/ Jordan Strauss

2017: "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between"

En 2017, la Gala celebró a la diseñadora japonesa Rei Kawakubo con "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between". La noche destacó la originalidad en la moda, con algunos invitados interpretando el tema a través de creaciones únicas.

Zendaya en la Met Gala 2017. AP/ Evan Agostini

2016: "Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology"

En 2016, "Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology" llevó la Gala al futuro, explorando la dicotomía entre la moda hecha a mano y la hecha a máquina. La tecnología fue la protagonista, con vestidos que literalmente se iluminaron.

Sarah Jessica Parker en la Met Gala 2016. AP/ Charles Sykes

2015: "China: Through the Looking Glass"

La Gala de 2015, titulada "China: Through the Looking Glass", exploró la influencia de China en la moda occidental. Desde vestidos inspirados en la cultura china hasta Rihanna vistiendo una túnica amarilla de Guo Pei, la noche fue una celebración visual.

2014: "Charles James: Beyond Fashion"

En 2014, "Charles James: Beyond Fashion" puso en relieve la obra de una figura menos conocida pero importante en la moda. La exhibición presentó 100 de los diseños más destacados de Charles James y fue co-presidida por figuras destacadas como Sarah Jessica Parker y Oscar de la Renta.

A lo largo de los años, la MET Gala ha sido mucho más que un evento de moda; ha sido una plataforma para explorar la creatividad, la historia y la evolución cultural a través del lente de la moda.

Algunas de las temáticas en las Met Gala anteriores, han sido los siguientes:

2013: Punk: Chaos to Couture

2012: Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations

2011: Alexander McQueen: Savage Beauty

2010: American Woman: Fashioning a National Identity

2009: The Model as Muse: Embodying Fashion

2008: Superheroes: Fashion and Fantasy

2007: Poiret: King of Fashion

2006: AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion

2005: The House of Chanel

2004: Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century

2003: Goddess: The Classical Mode

2002: Sin tema

2001: Jacqueline Kennedy: The White House Years

2000: Sin tema asignado

1999: Rock Style

1998: Cubism and Fashion

1997: Gianni Versace

1996: Christian Dior

1995: Haute Couture

1994: Orientalism: Visions of the East in Western dress

1993: Diana Vreeland: Immoderate Style

1992: Fashion and History: A Dialogue

1991: No hubo tema, ni edición

1990: Théâtre de la Mode – Fashion Dolls: The Survival of Haute Couture

1989: The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 1789–1815

1988: From Queen to Empress: Victorian Dress 1837–1877

1987: A Tribute to Diana Vreeland

1986: Dance

1985: Costumes of Royal India

1984: Man and the Horse

1983: Yves Saint Laurent: 25 Years of Design

1982: La Belle Époque

1981: The Eighteenth-Century Woman

1980: The Manchu Dragon: Costumes of China, the Chi'ng Dynasty

1979: Fashions of the Habsburg Era: Austria-Hungary

1978: Diaghilev: Costumes and Designs of the Ballets Russes

1977: Vanity Fair: A Treasure Trove

1976: The Glory of Russian Costume

1975: American Women of Style

1974: Romantic and Glamorous Hollywood Design

1973: The 10s, the 20s, the 30s: Inventive Clothes: 1909–1939

1973 (marzo): The World of Balenciaga

MR