Met Gala 2025: Temática, anfitriones y todo lo que debes saber

El Museo Metropolitano de Arte ya reveló el código de vestimenta para su celebración anual de la moda que se celebrará el próximo 5 de mayo, la temática será "Hecho a tu medida", un guiño al enfoque de la exposición de trajes y moda masculina que inaugurará la gala.

Es un concepto destinado a ser interpretado de manera liberal, se centra exclusivamente en el estilo negro en la moda masculina a lo largo de los siglos.

Exposición:

Un enorme evento de recaudación de fondos para el Instituto del Vestido inaugurará la exposición de primavera, llamado "Superfine: Tailoring Black Style" (Superfino: Confeccionando el estilo negro). Este durará con seis meses, más que las muestras anteriores y está inspirada en el libro de Monica L. Miller, "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" ("Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilo de la identidad diaspórica negra").

Miembros del comité anfitrión hablaron en un comunicado proporcionado por el Met sobre esta elección de la temática, "el tema de este año no solo es oportuno", dijo Usher, "sino que también habla de nuestra rica cultura que siempre debería ser ampliamente celebrada". Richardson, por su parte, también agregó "Nuestro estilo no es sólo lo que vestimos — es cómo nos movemos, cómo ocupamos nuestro espacio, cómo contamos nuestra historia sin decir una palabra".

El Met dice que la muestra "presenta un examen cultural e histórico del estilo negro desde el siglo XVIII hasta hoy a través del prisma del dandismo". Miller, profesora de Barnard y curadora invitada de la muestra, junto con el curador estrella del Met, Andrew Bolton, señalaron en un evento del museo el año pasado que ya en la década de 1780, los "dandis" a menudo se definían como "hombres que prestaban una atención distinta y a veces excesiva al vestir".

"Las definiciones históricas de dandismo van desde la precisión absoluta en el vestir y la sastrería hasta la extravagancia y la fabulosidad", dijo Miller. La muestra se centrará específicamente en el dandismo negro; más ampliamente, cronometrará las formas en que las personas negras han utilizado el vestir y la moda a lo largo de los siglos para transformar sus identidades, dijo el museo.

Entre los artistas que contribuyen al diseño de la exposición está Torkwase Dyson, quien utilizará sus "hiperformas" características para crear esculturas monumentales independientes, o "zonas arquitectónicas".

El artista Iké Udé, consultor de la muestra, curará una sección que destaca a Julius Soubise, uno de los primeros dandis negros que desafiaron las normas sociales en el Londres del siglo XVIII.

La muestra se dividirá en 12 secciones, cada una representará una característica que define el estilo "dandi": propiedad, presencia, distinción, disfraz, libertad, campeón, distinción, jook (casa de placer para negros), herencia, belleza, frescura y cosmopolitismo.

Anfitriones:

El Instituto del Vestido del Met también anunció el martes que revivirá lo que llamó una tradición de larga data de un “comité anfitrión”, básicamente una nueva lista de celebridades de alto perfil además de los anfitriones de la gala previamente anunciados: Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo, A$AP Rocky y LeBron James. La editora de Vogue, Anna Wintour, quien supervisa la gala cada año, completa la lista.

El nuevo comité también incluye a una serie de estrellas de varios campos:

Deportistas: Simone Biles y su esposo Jonathan Owens, Angel Reese y Sha'Carri Richardson.

Cineastas: Spike Lee, Tonya Lewis Lee y Regina King; los actores Ayo Edebiri, Audra McDonald y Jeremy Pope.

Músicos: Doechii, Usher, Tyla, Janelle Monáe y André 3000.

La autora Chimamanda Ngozi Adichie.

Los artistas Jordan Casteel, Rashid Johnson y Kara Walker.

Dramaturgos: Jeremy O. Harris y Branden Jacobs-Jenkins.

Figuras de la moda: Grace Wales Bonner, Edward Enninful, Dapper Dan y Olivier Rousteing.

Además, el chef celebridad Kwame Onwuachi será el encargado de crear el menú. La Met Gala tendrá lugar el 5 de mayo. y "Superfine: Tailoring Black Style" estará abierta al público del 10 de mayo al 26 de octubre.

