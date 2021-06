En el marco de las celebraciones por el Mes del Orgullo, este viernes 4 de junio, la cantautora Zemoma lanzará su nuevo sencillo "Mi amor soy yo" en colaboración con Tessa Ia, con quien además coescribió la pieza.

“Es una canción que es muy importante que salga en este mes del Pride”

El tema es una producción de Juan Soto con un keytar de Trans-X, el famoso artista precursor de "High Energy".

En rueda de prensa digital, adelantó Zemmoa que el videoclip se estrena la próxima semana. Previamente ya había publicado los sencillos "Ya te vi", "Velocidad" y "Pendejo", los cuales se sumarán al disco "Lo que me hace sentir" que estará presentando en octubre próximo.

"Tessa es una chica emprendedora, joven, actriz y música, con muchas facetas… y nuestra conexión es con la música. Escribimos esta canción que se llama 'Mi amor soy yo', que en palabras de Tessa es importante que se me empiece a asociar con esta frase, porque creo que he tenido una vida de muchísima resiliencia, de mucha lucha y de muchas formas, también de muchos privilegios, pero aun así muy sensible y expuesta a este México, a este mundo y a esta piel. Obviamente he tenido un proceso muy largo para poder llegar a este punto de poder cantar 'Mi amor soy yo'", expresó Zemmoa.

Recuerda que cuando se buscó el acercamiento con Issa, la conexión se dio, sin embargo, ambas entraron a un proceso de sanación personal en mitad del encierro por la pandemia, y cuando las dos se sintieron con nueva vitalidad retomaron el proyecto y todo se dio de manera orgánica. Para este nuevo sencillo, Zemmoa buscaba sonidos para romper la pista y por eso es que también hizo alianza con Trans-X.

"Yo le conté mi idea a Tessa y me pidió que la dejara trabajar una idea, respetó muchas cosas que yo había escrito y melodías, pero también agregó el dejar de cantar a alguien y cantarnos a nosotras mismas, y acompañarme en no sentirme sola cantándome a mí. Y es una canción que es muy importante que salga en este mes del Pride, porque también creo que este sentir que tengo, lo tenemos muchos empáticamente por las mismas circunstancias, por enfrentarnos a familias, pensamientos muy conservadores, o formas de ser que nos hacen sufrir, así que me gusta mandar este mensaje, como he mandado otros de que nada nos va a vencer".

Tessa, quien no se pudo conectar a la conferencia, mandó un audio de WhatsApp para hablar de la colaboración con Zemmoa. "Es una de las artistas contemporáneas de la Ciudad de México que más quiero, admiro y respeto por su trayectoria musical, por lo que su simple presencia en nuestro mundo cultural y artístico ha significado, rompiendo barreras y tabúes en una sociedad donde aceptamos las diferencias de todes como somos".

Y en el caso específico de la colaboración, "para mí era importante que fuera una canción que hablara del amor propio y de esto que yo veo en Zemmoa, por lo que está atravesando, que quizá no lo vea ella por ser el personaje principal de su propia historia, pero creo que son palabras (las que dice el tema) que se me hacían importantes que Zemmoa pudiera canalizar y crecer con ellas".

Zemmoa recordó que como artista independiente el camino ha sido complicado, por lo mismo creó su propia disquera, que le gustaría tener un mecenas como cualquier otro artista que cuenta con el apoyo para llegar a más públicos, pero que también tiene la certeza de que ya es parte de la cultura musical, que se ha ganado un lugar y desde la aceptación, agradece lo que ha conseguido.

AC