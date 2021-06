J Balvin y María Becerra se dicen: “¿Qué más pues?”

El músico colombiano J Balvin y la cantante argentina María Becerra recién estrenaron su colaboración, “¿Qué más pues?”, con un video que ya lleva más de 12 millones de vistas en YouTube a menos de una semana de su estreno.

Esta colaboración surgió por iniciativa del propio J Balvin, quien también lanzó recientemente un whisky con su nombre: “Yo busqué a María Becerra. Soy su fan, me encanta, me encanta colaborar con talento nuevo, con gente que se reinventa, que trae algo nuevo siempre. La busqué por Instagram. Quería que habláramos, ‘hey, tengo esta idea’. Le mostré la idea, le encantó”, comentó en entrevista.

Para la ex youtuber y cantante, la invitación fue una grata sorpresa: “Estaba loca, no lo podía creer. Tengo un video ese día, estaba de vacaciones y me puse como loca”. Tras la aceptación de la invitación y propuesta vino el trabajo: “Estuve muy contento cuando me dijo que sí. Fue al estudio, lo hizo muy rápido, lo hizo brutal. Ella sabe lo que quiere, estoy muy feliz con ella”, dijo J Balvin.

El colombiano comentó sobre la creación del tema: “El proceso creativo fue que yo estaba en casa, nos llegó la melodía sola; ‘de hecho, yo te envié la melodía también a ti, María’”. A lo que la cantante respondió: “Es verdad, cuando me lo mandaste estaba medio a capella casi. Sí, era sólo la melodía”.

Balvin agregó que antes de enviar la propuesta él escribió la melodía: “Escribimos la parte que lleva toda la base que le mandamos a María y ella hizo su parte, y ahí está la combinación”. Añadió que al inicio el tema no llevaba batería y fue el equipo de María quien le agregó el instrumento, “logramos que tuviera la sandunga que estábamos buscando. Ahí salió. El proceso fue fácil”, sumó el cantante.



Nacida de la experiencia

La letra de la canción evoca una situación amorosa, tras una o varias rupturas. “El tema se trata de ese ex novio, ex novia o ex pareja que quiere regresar a ver si le dan una oportunidad, pero que está difícil la situación. Como que ya no, como que ya hubo mucha ida y vuelta, mucha pérdida de tiempo. Así que ya está, lo siento, siguiente”, agregó J Balvin.

Muchos han pasado por situaciones así, y los músicos no son la excepción: “A mí también me ha pasado, pero yo siempre vuelvo ahí”, confesó María Becerra, mientras que J Balvin “Yo he remado para que vuelvan y, uhm, por acá no vuelves”, bromeó.

A propósito del video, que ha sido un éxito, el cantante platicó: “Es sexy, estuvimos todo el tiempo así. Pero la pasamos bien.

Creo que desde que haya respeto y se sienta uno cómodo, como que ya sabemos que estamos en el personaje. Me imagino que queremos que la gente quiera hacer lo mismo, ‘Me dan ganas de hacer lo del video’”. María Becerra recalcó cómo el video es una encarnación de esa letra: “Como que estamos representando la historia de la canción, viviéndola”. “Viviéndola y que todo mundo la quiera vivir con nosotros también”, agregó Balvin.

J Balvin tiene una larga discografía con colaboraciones, algo que siempre estima: “Significa mucho amor y respeto. Creo que lo más bonito de hacer música es cuando te das cuenta. Para mí siempre está la persona delante del artista, para mí ella es una gran mujer. Lo poco que he compartido con ella, lo que hemos hablado y ya después vernos frente a frente aquí en Nueva York, sentir la buena química, la buena vibra, el respeto que le tengo y la admiración es lindo”.

Igualmente, María Becerra concordó con su colega: “Opino lo mismo, como dice él: siempre es la persona antes que el artista.

Eso es lo más importante, lo que te llevas al fin y al cabo. Es lindo, me sentí siempre cómoda, agradecida con todo”.

MQ