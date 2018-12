Mercurio orbita la fiesta de "90's Pop Tour"

Este sábado 8 de diciembre a las 21:00 horas, regresa la gira “90’s Pop Tour” al Auditorio Telmex, esta vez con Mercurio en el elenco, agrupación que anteriormente estuvo en el tour “Únete a la fiesta” y que ahora se integra de lleno al proyecto que encabeza Ari Borovoy. En entrevista, Rodrigo de Mercurio adelanta que llegarán a nuestra ciudad ya más que incorporados al equipo y la familia a la que ahora pertenecen. De hecho, adelanta que la idea es que se haga un tercer DVD donde ellos aparezcan para que el público los pueda disfrutar también en este formato.

“Apenas nos integramos a la gira, hicimos ya un concierto, pero fue más como a manera de una invitación, en el show que se dio en la Ciudad de México, pero ya de lleno, sí serán los primeros conciertos a los que vamos, cerraremos bien el año en Guadalajara en el Auditorio Telmex. Estamos apenas en montaje y coreografías nuevas, cada que puedo checo la producción, los vestuarios, todo está increíble y estamos muy contentos de ahora poder formar parte de esta exitosa gira”.

Cero rivalidades

Sobre haber estado en “Únete a la fiesta” donde la opinión pública aludía una cierta rivalidad, Rodrigo dice que no la había y que la gente tenía una oferta para ir a cualquier show. “Realmente como competencia no hay, lo he dicho desde los (años) 90 en que había grupos de boy bands, en la música siempre te acabas topando con todo el mundo, Ragazzi, Ciao Mama, MDO, en cuestión musical yo nunca he sentido nada como competencia, porque al final a la gente que le gusta la música va a ir a los dos o tres conciertos”.

“En esa cuestión a nosotros se nos dio la oportunidad de participar en ‘Únete a la fiesta’, el proyecto ya se terminó y tuvimos la invitación de Ari de unirnos a esta gira, y cómo íbamos a decir que no, al final la gente es la que más lo disfruta, yo creo que un poco más las prensa y otras personas externas son las que señalan la competencia. Además, nosotros somos amigos de los 90 porque nos topábamos en todos lados, yo tengo varias anécdotas, estamos agradecidos de poder participar en esta gira súper exitosa, que tiene una producción impresionante y ahora queda disfrutarlo”.

Mercurio tendrá su espacio, pero así como las demás agrupaciones y solistas, revisitarán los éxitos de sus compañeros, una experiencia que le llama mucho la atención a Rodrigo, porque destaca que hay canciones que le hubiera gustado interpretar de ellos cuando estaban en los 90 y ahora será la oportunidad. Sobre un proyecto en específico con Mercurio, dice que él y sus compañeros van de paso a paso y estarán trabajando sobre cómo se vayan dando las cosas, mientras disfrutan de este tour.

¿Te acuerdas?

Algunas de las canciones más populares de Mercurio son “Enamoradísimo”, “Chicas Chic”, “Explota corazón” y “Vuelo”, entre otras. Su momento de mayor fama lo vivieron entre 1995 y el año 2000, cuando lanzaron las placas “Mercurio” (1995), “Chicas Chic” (1997), “Tiempo de vivir” (1998), “El fenómeno” (1999) y “Evolución”.