“Mentiras El Musical” será serie y la protagonizarán Belinda y Luis Gerardo Méndez

La plataforma Prime Video anunció hoy el espectacular elenco delante y detrás de cámaras de “Mentiras”, una serie original basada en la aclamada obra que promete cautivar a los amantes de la comedia musical que ha conquistado corazones a lo largo de generaciones.

Esta adaptación a serie está creada y dirigida por el reconocido cineasta Gabriel Ripstein y cuenta con un elenco estelar encabezado por Belinda, Diana Bovio, Luis Gerardo Méndez, Regina Blandón y Mariana Treviño, quienes prometen brindar actuaciones memorables en esta serie que combina música de los 80 con una trama intrigante.

“Mentiras” sigue la historia de cuatro mujeres que se encuentran en un misterioso funeral y descubren que el difunto, además de haber sido asesinado, tenía una relación con cada una de ellas, lo que las convierte en sospechosas. La serie aborda temas de identidad y estereotipos en un tono de comedia y melodrama, ofreciendo una crítica social del machismo y las expectativas de género de los años 80.

“El reto de llevar a la pantalla la obra de teatro más longeva de nuestra cartelera ameritaba reunir un elenco histórico que incluye a Belinda, Diana Bovio, Regina Blandón, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, quien es también productor ejecutivo de la serie y trajo a Gabriel Ripstein a que liderara la adaptación. Estamos seguros que Mentiras será un evento memorable para todo el público mexicano, especialmente para los millones de fans que la obra de teatro a acumulado a lo largo de 14 años”, expresó Alonso Aguilar Castillo, quien encabeza el equipo de Contenido Original de Prime Video para México.

“Cuando mi socio Gerardo Gatica y yo fundamos nuestra productora Cine Vaquero, hicimos el compromiso de hacer proyectos innovadores, arriesgados y emocionantes. Me formé como actor en el teatro y en los musicales y siempre quise encontrar la manera de rendirles tributo en la pantalla. Hace cinco años me di cuenta que la respuesta siempre estuvo frente a mí con el extraordinario trabajo que José Manuel López Velarde había hecho con ‘Mentiras’. Tuvimos la certeza de que en México estábamos listos para llevar un musical de este tamaño a la televisión. Hoy por fin, cobijados por nuestro equipo en Amazon, ‘Mentiras’ es una realidad y hacerlo de la mano de todos estos cómplices me hace sonreír”, compartió Luis Gerardo Méndez.

“Me da una emoción enorme llevar a la pantalla un musical tan emblemático como ‘Mentiras’. En esta adaptación rendiremos homenaje a una historia y personajes que el público adora y ampliaremos su universo gracias a una narrativa visual completamente innovadora. Para dar vida a esta historia, contada con más de treinta de las canciones más exitosas de los años ochenta, hemos juntado un elenco y crew espectaculares. Gracias al apoyo del equipo Amazon, estamos logrando llevar a la pantalla un proyecto como nunca ha habido en México”, dijo Gabriel Risptein.

El equipo creativo de Mentiras está conformado por Gabriel Ripstein, Ilse Apellaniz y Natalia García Agraz como escritores. Gabriel Ripstein (Un Extraño Enemigo) como showrunner. La producción será un trabajo conjunto entre Cine Vaquero - productora de Gerardo Gatica (Cassandro, Familia) y Luis Gerardo Méndez- y Pez Caja, productora encabezada por Andrea Gamboa (A million miles away). Además, la serie contará con la participación de José Manuel López Velarde, el creador del exitoso musical en el que se basa la historia, como director artístico.



