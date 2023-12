Melissa Mejía: Mr. Hillman expone infidelidad de su exprometida y se viraliza

El nombre de "Mr. Hillman" actualmente es tendencia en las redes sociales. Y es que Adrián Garza, dueño de Hillman Eyewear, una tienda viral de lentes exhibió en redes sociales, ante más de sus 190 mil seguidores en Instagram, la infidelidad de su pareja, la influencer Melissa Mejía.

A través de sus historias de Instagram, el joven relató que presuntamente su pareja le había “puesto el cuerno” desde hace dos meses.

“Esta vez sí hablaré de todo, engañado por dos meses enteros, viendo a otro a escondidas, se embarazó de él y me dijo que era mío, y no se imaginan de la infinidad de cosas que me acabo de enterar, estaba con UN MOUNSTRO”, escribió en una de sus historias, donde mostró algunas conversaciones que tenía la joven con su supuesto amante.

ABRO HILO DE LA INFIDELIDAD A

Mr Hillman (Adrian Garza) de parte de su ex Melissa Mejía.

|

|

| �� pic.twitter.com/ecqGQZRhxM — ✩ (@EsEstrellitah) December 22, 2023

Aunado a ello, Garza también mostró una serie de capturas de pantalla, videos y mensajes, por lo que expresó que "no sabe cómo dejó de quererse a él mismo por tanto tiempo".

“La neta no me es nada fácil reconocer cómo me deje de querer a mi mismo. Cómo caí en ese ped... de todo el tiempo estar así, como un perrito necesitado de amor. No sé, w..., no sé cómo decirlo. La neta me hace sentir como bien pen..., pero es la realidad. Yo me entregue en todo. De verdad se los juro, no hubo un día, un momento donde yo no estuviera para ella, donde no le ofreciera todo de mí”, expresó.

Aunque la influencer no ha salido ha dar su testimonio, el joven mencionó que Melissa le dijo que dejara de sacar toda la información a la luz, a través de una llamada.

¿Quién es "Mr Hillman"?

ESPECIAL

Adrián Garza, mejor conocido como Mr Hillman, es un joven emprendedor y fundador de la popular marca de lentes Hillman Eyewear. Actualmente cuenta con 28 años. También es un creador de contenido, donde en distintas plataformas como en Instagram, postea algunos viajes que ha tenido; así como su vida diaria.

En dicha plataforma goza de gran popularidad, ya que cuenta con más de 190 mil seguidores. Hace algunos meses se vio envuelto en una polémica tras haber acusado a la influencer Mont Pantoja de incumplir un contrato.

