Mayor seriedad y enfoque en “MasterChef México”

La sexta temporada de “MasterChef México” ya comenzó. Los responsables de seleccionar a 18 participantes de entre 54 aspirantes fueron los chefs Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera, quien conversa en entrevista la evolución de la dinámica después de varias temporadas, en específico comenta que los concursantes tienen por entendido que en el show se va a cocinar y no a ser famoso.

“Como habíamos estado presentando dos temporadas por año, ahora pasó más rato y llegamos con una temporada nada más y se acumuló mucha ansiedad y expectativa. Entonces, eso ayudó a crear muchas emociones con el estreno”, detalla. Además que tanto Anette Michel como él y los jueces llegaron renovados, con un profundo cambio de imagen.

Estamos en una fase de la evolución de la cocina mexicana, tremenda, como no se había visto nunca; entonces, estamos aprovechando ese ímpetu para que los participantes se suban al tren de la gastronomía nacional y puedan aportar algo de la perspectiva que a cada quien le toca”

“El programa evolucionó en todo. Creo que los participantes que se metieron al casting y estudiaron el programa se dieron cuenta que había ciertos lineamientos y se fueron por ese lado. Definitivamente hay más seriedad y enfoque, yo creo que esa es la palabra clave aquí, porque si tú comparas la actitud de los participantes de otras ediciones con ésta, ya no vienen a jugar, a lucirse y a salir en la tele. Los participantes de esta edición saben que venimos a cocinar”.

El chef Herrera señala que esto es una consecuencia de las ediciones anteriores del programa, donde la seriedad por la cocina es fundamental, “la parte técnica es muy importante y no pueden venir nada más a aventar un sope o un taquito, una cosa muy sencilla ‘a la ahí se va’”.

Diversidad en pantalla

Otro aspecto de la evolución de “MasterChef México” está en la diversidad de sus participantes, si bien temporada tras temporada era una constante encontrar personajes distintos entre sí, está vez se afianza con la llegada de personalidades variopintas, desde personas que practican el deporte, el arte del buen humor y el toque de folclor que sólo una muxe puede dar.

“Además de ser esto atractivo, es muy funcional porque la diversidad siempre nos va a traer una interacción, puede haber roces o diferencias, pero a nosotros nos conviene que exista esta gran variedad de caracteres, de puntos de vista”.

Criterio de selección

Sobre la realización del programa y la dinámica de buscar sólo a 18 concursantes, recalca que se calificó la cocina que hacían y no sus características como personajes.

“El criterio para seleccionar a una persona no es su personaje, es el platillo al que yo tengo que evaluar y tengo que apostarle, porque es algo que la gente critica, que fulano de tal no cocina bien, pero no lo sabemos, son aficionados, son gente a la que les gusta la cocina, no están acostumbrados a trabajar en cocinas profesionales, ni siquiera lo hacen en su casa, no podemos adivinar quién saldrá adelante y quién no.

Pongo el caso de otras ediciones donde en las primeras semanas tú decías, ‘estos van para afuera’, y ocurría todo lo contrario, los que parecían mediocres o que estaban callados, fueron los que llegaron a la final”.

Más sorpresas

Ya se han grabado varios programas de esta nueva temporada, pero el chef no se adelanta en emitir su opinión, ya que todo cambia de un momento a otro y sabe que hay muchas sorpresas de por medio: “Todos tienen la misma posibilidad de llegar a la final. Lo que sí adelanto es que está mucho mejor estructurado el desempeño tanto de nosotros como de los participantes; los retos están pensados para despertar emociones y presionar a los participantes a que busquen alternativas y que no aviente recetas sencillas para salir del apuro. Estamos pidiendo creatividad y propuesta”.

Otra de las metas es apostar por la mexicanidad, pues “Estamos en una fase de la evolución de la cocina mexicana, tremenda, como no se había visto nunca; entonces, estamos aprovechando ese ímpetu para que los participantes se suban al tren de la gastronomía nacional y puedan aportar algo de la perspectiva que a cada quien le toca”.

En esta segunda emisión, el chef adelanta que saldrá el primer expulsado; durante el desarrollo del programa, el público verá más a fondo las personalidades con respecto al tipo de cocina que cada uno de los participantes desarrollará.

Lleno de planes

Paralelamente al programa televisivo, Adrián Herrera está por abrir un restaurante de comida regional del Noreste, en Monterrey. Además presentará dos libros, uno de cocina y otro de ensayos.