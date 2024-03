"The Wire" o "Los vigilantes" es una serie de televisión acerca del crecimiento de las pandillas en Baltimore y su relación con el mercado de drogas y los problemas de seguridad en el territorio. El nombre refiere a la técnica policial para intervenir los teléfonos de los criminales y escuchar las conversaciones en búsqueda de declaraciones incriminatorias para ser procesada. Fue creada por David Simon, periodista y escritor, y vio a luz por Tv de paga en HBO el 2 de junio de 2002. Actualmente puede verse en Max.

La serie es una de las historias clásicas de HBO. Seguramente sea la segunda historia con más éxito después de "Los Soprano". Aunque en el principio no le fue tan bien, la crítica la calificó como una de las mejores series de televisión realizadas en la hisotra. Incluso, la Writers Guild Association la tiene como la novena serie mejor escrita en la historia de la Tv. Por otro lado, Time, The New York Times, The Guardian, Philadelphia Daily News, Entertainment Weekly, The Telegraph, San Francisco Chronicle, Complex, Vulture y Slate la tienen como la mejor serie de todas.

El día de hoy martes 26 de marzo la serie se volvió tendencia debido al accidente en el que el choque de un barco cargero hizo que se desplomara una sección del puente Francis Scott Key. Este espacio en Maryland es un escenario importante para el desarrollo de la serie, al grado de que el propio puente sobre el río Patapsco aparece en la segunda temporada de la historia. En esta serie de episodios, los puertos son esenciales pues la narrativa muestra los crímenes y la corrupción en una lugar de transición comercial como este.

La imagen que está rondando por todo X, antes Twitter, y que puso a "The Wire" en tendencia, muestra a Frank Sobotka sosteniendo una tensa conversación con Nick Sobotka. Detrás de ellos aparece el puente Francis Scott Key. Aunque esta línea narrativa pareciese desviarse de la historia de las pandillas y las drogas, al final comprendemos que la criminalidad y corrupción viene de círculos más altos que los de los ghettos y que el ingreso de estupefacientes en el país es mucho más complejo que unos chicos empobrecidos vendiéndolos.

El puente que se acaba de derrumbar (Francis Scott Key) en THE WIRE. A los que os guste la serie, que sepáis que gran parte de la segunda temporada se desarrolla en esa zona portuaria de Baltimore. El puente se llama así en honor a la persona que compuso el himno estadounidense pic.twitter.com/XJsU9HNwYz — Rodrigo Rivas (@RodrigoRivasPH) March 26, 2024

Puedes ver "The Wire" en exclusiva por Max.

