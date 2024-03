Después de mucha incertidumbre en la que se tuvo que regrabar varias escenas de la historia, HBO a revelado que la segunda temporada de "La casa del dragón" aparecerá este año en el mes de junio. El encargado de asegurarlo fue J. B. Perrete, jefe de streaming y gaming de Warner Bros, esto confirmó la información que hace unos días había mencionado David Zaslav.

La huelga SAG-AFTRA del 2023 ha dejado a HBO y Max sin grandes estrenos para 2023, ya que tanto "The last of us" como "The White Lotus", dos de las historias más queridas en los últimos años, tuvieron que retrasar sus temporadas siguientes para 2025. Por lo que esto ha provocado que la intención tanto de la productora, como de la plataforma, sea estrenar la continuación de este universo excepcional de George R. R. Martin.

Pese a que aún no hay sinopsis oficial, se espera que la temporada se explaye sobre la guerra civil targaryen con lujo de detalle. El reparto principal contará con la participación de Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Entonces, habrá que estar atentos a la aparición de tráiler o nueva información relativa a esta historia tan esperada, para comenzar a antojar su próximo estreno.

