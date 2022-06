Mau y Ricky: El dúo opina sobre el pleito de Nodal y J Balvin

Luego del conflicto que tuvieron Christian Nodal y J Balvin la semana pasada, los artistas urbanos Mau y Ricky dieron su opinión acerca de lo que pasó, y mencionaron que la situación se salió de las manos de ambos artistas, aunque destacaron que los dos cantantes pidieron disculpas después de su actitud.

"Ambos se pidieron perdón por haber malinterpretado las cosas, por haber hecho un chiste desafortunado, en un momento desafortunado, nosotros no conocemos lo que está pasando la otra persona; pero de ahí a pasar a mayores, yo creo que las cosas se arreglan con una llamada telefónica, pero uno va aprendiendo", dijo Ricky en entrevista.

Durante la entrevista se les preguntó sobre si en alguna ocasión ellos harían un tema como el que hizo Nodal usando rimas para atacar a alguien, recurso que es conocido como "la tiradera", por lo que Ricky respondió que no, pues él prefiere hacer música romántica, además dijo que eso de la tiradera es parte del género urbano, pero que no está hecho para todos.

Por su parte Mau mencionó que no lo haría, pues le daría mucho dolor poner en una canción algo negativo de otra persona.

"Me daría mucho dolor poner en papel o poner en una canción algo negativo sobre otra persona, siento que no tendría el corazón para hacer eso. Yo no sería nadie para hablar nada malo de alguien", agregó Mau.

Estrenarán nuevo álbum

Mau y Ricky detallaron que ya están próximos a estrenar su nuevo álbum, el cual lleva por título "Desgenerados", y del que se desprende "Llorar y llorar", tema en el que colaboraron con el mexicano Carín León y que estrenaron hace una semana.

Los hijos de Ricardo Montaner revelaron que pensaron en Carín por dos importantes razones, lo escucharon haciendo el cover de un tema que nada tenía que ver con el regional mexicano y les encantó la forma en que pudo adaptarla a su estilo; además de que el sonorense tiene una forma de cantar muy particular.

"Cuando uno está incursionando en un género musical, que no solamente es distinto al que estás acostumbrado, sino que además representa la cultura de un país tan hermoso como México, hay que ser muy cuidadoso y respetuoso. Lo más difícil fue tener el valor de atrevernos a mandarle una canción a un titán del regional mexicano como lo es Carín León, decirle, hicimos esto, nos metimos un poco en tu mundo con respeto y qué te parece", señaló Mau.

Soñaban con cantar música del regional mexicano

Pese a que unieron sus voces con un cantante tan diferente como lo es el mexicano, el dueto señaló que el tema sigue teniendo su estilo, porque no querían perder su esencia. Ricky explicó que también era un sueño experimentar en el regional mexicano, ya que esta música ha formado parte de su vida desde hace varios años y terminaron de entenderla hace muy poco, cuando formaron parte de la última edición de "La Voz Kids México", pues Joss Favela, quien era uno de los coaches, les dio un curso intensivo del género.

Sobre el peculiar nombre de este material discográfico, los músicos revelaron que fue elegido con mucho cuidado y basado en el estilo musical que lleva.

"Es un álbum que no se limita a un género musical, es como un grito a la libertad de poderte expresar a través de canciones de cualquier estilo; nosotros nunca nos hemos catalogado dentro de un sólo género y en este álbum literalmente hicimos lo que quisimos. Hay canciones como 'Llorar y llorar' que tienen influencia del regional mexicano, otras de rock and roll, otras de urbano; es una mezcla de todo lo que somos musicalmente hasta ahora", comentó Mau.

Mau y Ricky comenzarán en un mes su gira "Desgenerados", en Argentina, Chile y Uruguay, para ir subiendo hacía México, pero antes harán una pausa para que Mau reciba a su bebé y continuar en 2023 con su tour.

MF