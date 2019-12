Matute está listo para el Telmex

La banda mexicana Matute se encuentra más que lista y emocionada por la próxima presentación que tendrá en Guadalajara. Y es que el próximo domingo 15 de diciembre llegará al Auditorio Telmex como parte de su tour “Planeta Retro”. Jorge D’Alessio, Tana y compañía, avisan que el público podrá esperar una gran fiesta donde se evocará a la época de los años 80 entre clásicos y repertorio nuevo que como alineación han creado durante estos 12 años de trayectoria que tienen de estar en el gusto del público.

“Los que ya han ido a vernos antes, saben que hacemos una gran fiesta, pero también habrán algunos momentos para recordar canciones que son icónicas para los que vivimos o crecimos en los 80. Entonces, creo que está bien interesante lo que se logró con esta nueva gira, les prometemos mínimo dos horitas de baile y canto a full; estamos muy emocionados y esperamos que este lugar se llene, sabemos que es un auditorio muy importante, así es que ya estamos muy nerviosos”, comparte Tana, vocalista de Matute.

Sobre cuál ha sido la fórmula del éxito para Matute, comparte Jorge que de entrada nadie la tiene: “Hay artistas que lanzan con la planeación de los más grandes genios del marketing y todo el músculo de una compañía disquera internacional, más el brazo del dinero atrás de la radio, y no pasa nada. No hay una fórmula, creo que de pronto tiene que ver con la honestidad de hacer las cosas por amor. Nosotros subimos a tocar para divertirnos, para festejar y celebrar la generación que somos. Matute no es una banda que toca temas de los 80, es una banda que crea una experiencia que te hace y te lleva a recordar, donde no nada más tiene que ver la música, también los visuales, las cosas que decimos y cómo están elegidas las canciones para recordar momentos específicos de la generación”.

Se recuperan del trago amargo

Hace unos días la banda sufrió el asalto de uno de sus camiones del equipo técnico con el que contaban para hacer sus shows, esto ocurrió muy cerca de Puebla. Sin embargo, Jorge trata de ver el lado positivo de las cosas, señalando que pronto se repondrán del trago amargo, lo que también recalcó es que más que sentirse mal por el valor monetario de las cosas robadas, se sienten tristes por el valor sentimental que éstas tenían.

“Cuando salió la nota de que nos habían robado parte del equipo, se imaginaban que era todo el escenario, pero eso no es de Matute, casi ningún artista es dueño de sus equipos, normalmente el empresario que contrata una fecha, tiene un proveedor. Pero lo que se robaron fue algo que es lo más importante, nos dio mucha tristeza, porque no es lo que cuesten las cosas, se llevaron la parte que construyes durante años”.

Dice Jorge que un músico con el paso de los años construye su sonido: “Con escucharlo, sabes quién es, porque ese sonido se define con la experiencia y con lo que vas comprando poco a poco; por ejemplo, las guitarras de Nacho eran echas para él, la peladera por ejemplo, son carritos que cada músico escoge y diseña para que salga su sonido”. Jorge, por ejemplo, tuvo que volver a diseñar cada sonido para cada canción, “nos robaron el sonido de la banda, lo que construimos durante mucho tiempo y además habíamos acabado de pagar toda nuestra microfonía y sistema inalámbrico, el de ensueño”.

Finaliza al decir que no hay mal que por bien no venga, pues a las dos personas que estaban a cargo no les pasó nada, “todo pasa por algo y Dios te pone tribulaciones y pruebas para darte algo mejor, siempre lo hemos creído de corazón. Si aparece nuestro equipo, nos va a dar mucha felicidad, pero si no aparece, vamos a conseguir uno mejor, encontraremos todavía un mejor sonido de la banda”.