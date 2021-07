Matisse se adentra al regional mexicano con "¿Por qué no te olvido?"

Matisse ha decidido mezclar el género que los caracteriza junto con el que crecieron, el regional mexicano, con una colaboración junto a ElArturo llamada "¿Por qué no te olvido?".

"Nosotros no nos sentimos ajenos al regional mexicano, los tres somos del norte y crecimos con esta música, es algo que nos encanta y quisimos mezclarlo con el pop", cuenta Pablo Preciado, integrante de la banda, y originario del estado de Sonora.

El tema que se estrenó la noche del jueves explora el sufrimiento que conlleva una ruptura amorosa y el no poder dejar atrás el recuerdo de un romance.

Fueron los integrantes del grupo, Preciado, Melissa Robles y Román Torres, quienes crearon la canción, pero durante la producción se dieron cuenta de que les faltaba un toque especial.

"Fue difícil en términos de producción llegar a donde llegamos porque le dimos muchas vueltas antes de este punto. Pero una vez que lo tuvimos, lo sentimos muy natural", menciona Preciado.

El cantante mexicano ElArturo fue la solución a dicho problema.

La tecnología permitió que la agrupación y el cantante lograran una colaboración especial.

"Román puso en un 'post' (publicación) una letra de una canción mía, me empezaron a etiquetar ahí y yo lo seguí. Luego me escribió saludándome, días después me dijo que tenían una 'rola' (canción) que creían que podía aportar algo, me la mandaron, mandé mi parte y ¡pum!", expresó ElArturo, quien mezcla el regional mexicano con sonidos urbanos y pop.

Según cuenta Román Torres, fue la canción de "Apenas empezaba" la primera que escucharon de ElArturo y la que los cautivó para poder mezclar sus talentos.

Pero en esta ocasión ElArturo no se limitó a cantar un tema que ya estaba escrito, pues compuso su parte y sus versos estuvieron inspirados en una conversación que tuvo con una amiga que vivió el tiempo de desamor como "un año rarito".

"Se me quedó esa frase y se me hizo una forma chistosa de ver el duelo amoroso", menciona.

Aunque no se trata del todo de una canción de regional mexicano, el tema tiene "un guiño muy natural" a dicho género, asegura Pablo.



AF