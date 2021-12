Matisse regresa a los escenarios y le canta al desamor

Regresar a los escenarios era una urgencia para Matisse, que tras un año y ocho meses de no estar frente al público, finalmente ha retomado su gira, con un recorrido ambicioso por México que busca recompensar a los fans que, pese a la distancia por la pandemia, se mantuvieron al pendiente con cada uno de los lanzamientos que este trío, conformado por Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles, lanzó marcando tendencia en las listas de popularidad.

Recientemente la agrupación visitó Guadalajara, donde Román Torres y Melissa Robles charlaron con EL INFORMADOR sobre la nueva etapa que este regreso a los escenarios significa para la banda, pues hay deudas que saldar; es decir, tocar en vivo, los éxitos que estrenaron en el último año y que también mostraron facetas muy diferentes a las que la agrupación acostumbra desde su característico pop.

“Nosotros sí paramos por completo, hicimos un par de conciertos en streaming, pero recién empezamos a hacer shows hace un par de semanas. Teníamos un año y ocho meses sin hacer shows, fue algo muy duro para nosotros, porque veníamos con un ritmo de trabajo bastante fluido, pero estábamos contentos porque pudimos sacar mucha música en esta etapa, eso también nos ayudó a estar conectados con el público”, comenta la vocalista Melissa Robles.

Aunque no todo fue incertidumbre, añade Román Torres, al destacar que la dinámica de trabajo que Matisse adoptó para mantenerse presente en la pandemia, también dejó aprendizajes para agilizar la creación de canciones a la distancia, lo que permitirá que la agrupación pueda mejorar sus procesos de creativo de manera más ágil y directa.

“Sí se optimizan cosas, ya no tenemos que estar los tres para grabar, podemos mandar las voces, cosas separadas. Sí será para optimizar tiempos, adelantar procesos que antes eran más artesanales, pero la música en vivo, como dice Melissa, casi no la hicimos, fueron unos cuantos conciertos en streaming, pero no somos muy fans de no sentir el público, decidimos parar, pero sacando música, eso ayudó a que esto estuviera vivo, ahora la gente está con todo, eso está padre, todo teníamos ganas de esto”.

Fidelidad y crecimiento

Melissa Robles hace hincapié en el gran acompañamiento y ánimos que el público brindó a Matisse pese al distanciamiento de los escenarios, por lo que el grupo decidió consentir a sus fans apostando por canciones de manera constante y principalmente apostando por sorpresas en colaboraciones especiales que marcarían una nueva faceta al explorar; por ejemplo, el regional mexicano.

“En este regreso hubo un crecimiento en nuestros escuchas que no dimensionábamos hasta ahora que estamos haciendo shows, vemos que nos está yendo muy bien, la gente está cantando las canciones nuevas. Subirte el escenario y ver que cantan contigo se siente muy distinto, estamos muy agradecidos de poder ver eso de cerca”.

Ante estas nuevas exploraciones y con un espectáculo renovado sobre el escenario para tocar por primera vez canciones que solo se posicionaron a través de las plataformas digitales, Román y Melissa destacan la incursión que tuvieron en el regional mexicano junto a exponentes como Carin León, con quien armaron “Como yo lo hice”, balada que se viralizó hasta en plataformas como TikTok y que en YouTube suma más de 23 millones de reproducciones.

“Fue algo muy padre, para nosotros -el regional mexicano-es muy natural, porque somos del Norte, siempre hemos escuchado música norteña, regional, banda y hasta corridos, pero nunca habíamos hecho algo así. Nos pareció una mezcla muy correcta entre lo que es Matisse y lo que es Carin León, se nota mucho la influencia, está muy popera la canción al principio y luego se suelta la tuba y entra Carin”.

Aunque la experiencia de Matisse en el regional mexicano ya estaba presente con algunas composiciones, Román Torres reconoce que la agrupación jamás se atrevió a realizar un proyecto formal con las características principales del regional mexicano.

“Estábamos probando cosas y esto se acomodó en el tiempo correcto, salió súper fácil. Le mandamos la canción a Carin y le encantó, porque muchas veces esto suele tardar mucho, pero esto fue por unos amigos que -a Carin-le llegó la canción y ese mismo día ya sabíamos que le gustó, que estaba dentro. Es lo que hemos hecho desde hace cuatro años, probar cosas”.

Encantados por la experiencia, Melissa puntualiza que si bien Matisse tiene un estilo ya arraigado, llevar su voz a otro ritmo y concepto resultó algo orgánico: “La canción es un híbrido pop-regional muy claro, los primeros dos versos tienen la guitarra como si fuera balada y después entra la tuba, no fue tan pensado, al final fue reconocernos, que fue una canción que hicimos juntos de cero”.

MQ