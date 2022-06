Matías Gruener da un adelanto de “Marea alta”

El actor, cantante e influencer, Matías Gruener, hijo de la actriz y cantante, Susana Zabaleta y del director de cine, Daniel Gruener, busca labrar su propio camino en la industria del entretenimiento. Actualmente es parte del elenco de la serie “Marea alta”, proyecto que forma parte de los contenidos de la nueva plataforma de TelevisaUnivision, ViX+; de hecho, en esta historia comparte créditos con su mamá.

Sin ahondar en muchos detalles, porque todo está bajo estricto resguardo, señala Matías en entrevista para EL INFORMADOR que la serie lo tiene muy emocionado, pues tiene un papel protagónico en este thriller escrito por el español Antón Goenechea. Las locaciones suceden en Ensenada, Baja California bajo la dirección de Roger Gual, director ganador del Goya.

“No puedo decir mucho por confidencialidad, pero puedo decir que es una serie de suspenso de chavos, de surfers”. Matías se siente identificado porque en la serie le toca hacer cosas que en su vida habitual hace, “me encanta, yo amo estar en la playa y hacer todo este tipo de cosas, la verdad que me fascina. Y que me haya llegado este personaje es único”.

Sobre trabajar con su mamá, destaca: “La verdad es muy bonito y divertido el trabajar con ella nuevamente, mi primer proyecto fue con ella”. Expresa que sí le da consejos, “pero sí deja que me pasen mis cosas y que las tenga que resolver yo”.

En las redes

Sobre la comunidad que tiene en redes sociales, por ejemplo en Tik Tok e Instagram, comparte Matías que le gusta mostrarse tal cual es y por eso hay buena conexión con la gente que lo sigue. “Siempre he querido que la gente me conozca por lo que hago y no por los apellidos que llevo. Normalmente siempre intento ser la misma persona que soy con mis amigos, con la gente que aprecio y con el público, pero sí hay algunas cosas que quiero dejarlas privadas, tengo un límite de qué puedo y qué no puedo hacer”.

Finalmente, comparte que en el terreno de la música está próximo a lanzar un nuevo tema, se llama “Mala”, es una balada que saldrá en el verano: “Tiene muchos instrumentos, me gusta mucho juntar varios y armar una armonía muy bonita”. Destaca que está abierto a explorar en todos los géneros, pero con el urbano hay una excepción, porque aunque sí lo canta, considera que ese no es su terreno.

Paso a paso

En 2015, Matías inició su carrera como actor en la puesta teatral del musical “Los Locos Addams”, interpretando al personaje de “Pericles” junto a Susana Zabaleta y Jesús Ochoa. En 2019 formó parte del musical “A los 13”, una obra adolescente que se ha producido internacionalmente en Broadway y otros países. En el cine también incursionó dentro de “Tarjeta Roja”, bajo la dirección de Daniel Gruener, un cortometraje que conforma el proyecto “Short Plays” que consta de 32 cortos realizados alrededor de todo el mundo. En televisión debutó dentro de la antología de Televisa, “Como dice el dicho”, en el capítulo “De un mal, siempre queda la señal”.