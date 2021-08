En “MasterChef Celebrity México 2021” la fama no da ventajas

¡Se renueva el programa! Hoy, en punto de las 19:30 horas por Azteca Uno, dará comienzo “MasterChef Celebrity México 2021”, donde personalidades destacadas de la música, la actuación, la conducción, el periodismo y el deporte mostrarán sus dotes culinarios. Cabe resaltar que esta es la primera vez que el formato del programa, en México, se hace con celebridades, y luego de la salida de Anette Michel como la presentadora del proyecto, será Rebecca de Alba quien le pondrá su sello muy particular a la conducción.

La línea de jueces estará compuesta por el chef Fernando Stovell, el chef JoséRa Castillo, el chef Adrián Herrera y la chef Beatriz Vázquez, estos últimos los más longevos dentro de la producción.

Tras una racha de contagios de COVID-19 entre el talento del programa, el chef Herrera platica con EL INFORMADOR y califica esta situación como una experiencia muy intensa, y cambia de página al advertir que el público pasará grandes momentos al ver el programa de televisión: “Tenemos una colección de actores, de cantantes, de presentadores; hay un deportista por ahí y un comediante desde luego, así que es un relajo este coctel”.

Y si antes el chef Herrera no se tocaba el corazón para calificar los platillos de los participantes, esta nueva edición no será la excepción; expresa que no por ser famosos se les va a tener algún tipo de consideración: “Ellos ya saben a lo que van, (los jueces) no seremos más duros, simplemente vamos a hacer lo que siempre hemos hecho”.

Expresa que con los cambios que se han dado al interior de la producción, la audiencia podrá ver que están perfectamente alineados, “Rebecca de Alba tiene su estilo de conducción, muy propio, y por supuesto que ya estamos integrados como equipo; la dinámica sigue siendo fresca; sin embargo, los cambios siempre vienen a darle un impulso a los proyectos y ‘MasterChef Celebrity México’ no será la excepción; uno se tiene que adaptar, un día está una persona y al otro día se va. Entonces, haces la chamba y la haces bien”.

Expresa que el hecho de que esta vez los participantes sean famosos, hace que el reality se vuelva más homogéneo, porque no son extraños entre ellos, “hay una cohesión que no se ve en los participantes normales”; agrega que la audiencia puede esperar polémicas y esa estela picosita que de pronto puede ser muy entretenida para el público: “Son personas que también están entrenadas para actuar, son más sensibles y eso se va a ver en el programa, cada quien está siendo lo que es, vaya”.

Otra de las diferencias de trabajar con participantes reconocidos a los habituales, es que las celebridades ya saben lo que es convivir con la cámara: “Para nosotros está siendo mucho más fácil trabajar con ellos porque entienden el lenguaje de la televisión y la producción de un programa así, para la mayoría es un lugar (habitual)”.

Finalmente, sobre sus planes personales, señala Adrián Herrera que recién publicó un libro llamado “Corazón demonio” que estará disponible pronto en librerías como el Fondo de Cultura Económica (FCE), Educal y El Péndulo, la obra aborda su trayectoria en el mundo de la gastronomía. Además, en septiembre reabrirá su restaurante “Chef Herrera”, en Monterrey.

TOMA NOTA

¿Quiénes participan en “MasterChef Celebrity México”?

Aída Cuevas (cantante)

Alicia Machado (actriz y reina de belleza)

Aristeo Cázares (campeón de “Exatlón México”)

Dalú (ganadora de “La Academia”)

“La Bebeshita” (ex participante de “Enamorándonos”)

Paco Chacón (exárbitro de futbol)

Germán Montero (cantante)

Jorge Aravena (actor)

José Joel (cantante, hijo de José José)

Laura Zapata (actriz)

Matilde Obregón (periodista de espectáculos)

Mauricio Islas (actor)

Paty Navidad (actriz)

Stephanie Salas (actriz)

Tony Balardi (comediante)

William Valdés (conductor de “Venga La Alegría”)

Jimena Pérez “La choco” (conductora de “Ventaneando”)

Javier Vázquez (entrenador deportivo)

David Salomón (diseñador de modas)

Laura Flores (actriz)

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.