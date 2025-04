La tensión con la chef Zahie Téllez marcó la participación de Bobby Larios en MasterChef Celebrity: Generaciones. El actor y conductor se convirtió en el quinto eliminado del programa, y aunque se mostró agradecido por su regreso a la televisión mexicana, no dudó en expresar su inconformidad con algunas decisiones del jurado, especialmente las de la reconocida chef.

"Todo el mundo opina que sí fue injusta (mi salida). Todo el mundo lo dice. Yo se lo dejo ahora sí que al público", señaló Larios en entrevista con EL INFORMADOR, luego de su eliminación. "Había platillos que quedaban mucho a deber, incluso los mismos compañeros el día de mi expulsión me decían en camerinos que no me tenía que haber ido, no lo podían creer".

Durante su estancia en el programa, Larios protagonizó varios momentos de fricción con Téllez, cuyo estilo directo y crítico no pasó desapercibido. Uno de los episodios más recordados fue el intercambio que tuvieron en torno a uno de sus platillos, cuando él decidió defender su propuesta culinaria ante lo que consideró una actitud poco empática por parte de la chef.

"Hay que recordar que es MasterChef Celebrity… es decir, hay celebridades, y hay que tenerles un poquito también de consideración, este trato diferente", argumentó Larios. Si me estás diciendo que te gustó, que tengo buen sazón y después que no, a toda acción hay una reacción, y yo lo hice obviamente por defensa de mi platillo. Yo nunca le falté el respeto a ella ni le faltaría jamás, pero fue una cosa que dije por inercia. Es mi platillo, ¿por qué lo vas a hacer feo?, ¿por qué me lo vas a menospreciar y por qué me vas a hacer quedar en ridículo con los demás?".

Larios recordó que no fue el único participante que tuvo diferencias con Téllez. "Recordar que algún tiempo atrás, ella tuvo un enfrentamiento con Plutarco (Haza) y también le contestó. También en otra ocasión a Luis Fernando Peña también, en un reto de campo, le gritó horrible, que hasta yo volteé y le dije que no me parecía que le gritara así".

Ante la pregunta de qué le diría a la chef Zahie Téllez si la tuviera en frente, el actor respondió: "Nada, yo educadamente la saludo", comentó. "Ayer hice un en vivo con MasterChef por Instagram y se conectó ella. Yo estaba hablando de lo que había pasado y ella dijo, no sé si irónicamente, que me iban a extrañar… yo sólo digo que simplemente hay que hacer conciencia de tener más respeto con todo el mundo, porque yo creo que todos merecemos el respeto, todos, por mucho que estés arriba o abajo".

A pesar de los conflictos, Bobby Larios se mostró satisfecho por haber participado en uno de los realities más vistos del país. Para él, la experiencia representó mucho más que una competencia culinaria pues fue el reencuentro con su audiencia tras casi dos décadas fuera de la televisión mexicana.

"Hace alrededor de 19 años que no hacía televisión aquí, todo era por fuera. Ahora que regreso debo de confesar que era como un temor y un miedo porque la gente no se acordara de mí. Pero fue todo lo contrario, fue una sorpresa para mí el llegar y que mi misma gente mexicana me viera y me diera gran recibimiento", compartió con emoción. "Fue lo mejor que me ha pasado en este momento de regresar a tu país con un proyecto como MasterChef. De verdad, fue una cosa maravillosa".

En su paso por la cocina más famosa de México, Bobby destacó por su sazón, aunque los jueces cuestionaron su falta de evolución y presentación en los platillos. El actor defendió su estilo y lamentó no haber tenido la oportunidad de mostrar más de su repertorio culinario.

"Yo traigo una forma muy tranquila de ver todo en la vida. Empezamos con los sazones, probaban y les encantaba lo que hacía, pero a la vez querían otra cosa diferente. Estamos en un programa mexicano, por eso yo empecé haciendo platillos mexicanos con sabor casero. Me faltó tiempo para demostrar tantas cosas, tantos platillos que tengo yo, como platillos peruanos, cubanos, etc, pero me tenía que alinear a lo que se nos pidiera"

También expresó su frustración ante las limitaciones del formato. "Ellos te ponían la lista de ingredientes para cocinar, entonces como que te limitaban un poquito con eso. Yo podría haber hecho unos peneques o unas tortas ahogadas, porque yo soy de Jalisco, platillos que me hubiera encantado haber hecho".

Más allá de la cocina, Larios encontró en sus compañeros un grupo diverso y entrañable. "Fue una cosa maravillosa el reencontrarme con gente como Bárbara Torres, ver a una Andrea Noli que la conozco desde 1994, conocer a todos los chicos millennials, a toda esta gente maravillosa, tan jóvenes. Yo los veía y recordaba cuando tenía su edad"

De sus favoritos para ganar esta edición, Bobby no dudó en nombrar a Isaías Espinoza, el “Chefcito” de 21 años, a la actriz Ofelia Medina y al creativo Dani Valle. "Me gustaría el Chefcito… También me gustaría Ofelia Medina, una gran actriz mexicana, para que cambiara un poquito el esquema de que gane alguien mayor"

Por último, Larios agradeció el respaldo del público, especialmente de sus seguidoras, quienes —dijo— lo defendieron “como leonas”. Y aunque no reveló detalles de sus próximos proyectos, dejó entrever que vienen nuevas oportunidades en puerta: “Vienen muchos planes, pero primero que se calmen un poquito las aguas para poder anunciar lo que viene”.

MF