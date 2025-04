En el último día del mes, Netflix tiene cuatro lanzamientos más en su programación de abril para aquellos que tengan oportunidad de comenzar a verlos hoy después de sus actividades cotidianas o de celebrar a los pequeños de casa.

El Eternauta

Es una serie de acción, drama y ciencia ficción que se estrena en Netflix. Una noche de verano en Buenos Aires, Argentina, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. La serie es la primera adaptación audiovisual de la icónica novela gráfica argentina de ciencia ficción El Eternauta de Héctor G. Oesterheld ilustrada por Francisco Solano López, publicada por primera vez en 1957. Dirigida por Bruno Stagnaro.

Infieles: Asuntos Pendientes. ESPECIAL/NETFLIX.

Infieles: Asuntos Pendientes

Es un reality show que ya se puede ver en Netflix, bajo la conducción de Amanda Holden, en el que ocho ex parejas, cuyas relaciones terminaron por una infidelidad, vuelven a reunirse. En este retiro, los participantes enfrentarán sus problemas asesorados por el experto en relaciones Paul C. Brunson, quien los ayudará a enfrentar sus errores del pasado, reconstruir la confianza y seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados.

Astérix y Obélix: El combate de los jefes. ESPECIAL/NETFLIX.

Astérix y Obélix: El combate de los jefes

Es una serie animada infantil de acción, comedia y fantasía que ya está disponible en Netflix. Los romanos ansían conquistar la última aldea independiente de Galia, hogar de Astérix y Obélix. Si bien los galos son conocidos por su superioridad bélica, su secreto radica en una poción mágica, así que, cuando la única persona que sabe preparar el brebaje pierde la memoria, los aldeanos deben valerse de sus propios medios para hacerle frente al poderío de Roma. Creada por Alain Chabat, esta serie se basa en la obra original de René Goscinny y Albert Uderzo.

Punto de Inflexión: La guerra de Vietnam. ESPECIAL/NETFLIX.

Punto de Inflexión: La guerra de Vietnam

Es una serie documental que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Luminant Media y el director Brian Knappenberger ofrecen una mirada sin filtros a uno de los conflictos más determinantes y divisivos de la historia moderna, así como al profundo y duradero impacto que ha tenido tanto en la identidad internacional de Estados Unidos como en la vida de innumerables personas. Esta serie documental de cinco episodios examina una guerra que fue más que una derrota militar, fue un ajuste de cuentas político y cultural que redefinió a Estados Unidos, expuso profundas divisiones internas y destruyó la confianza en el Gobierno. Con acceso exclusivo a los archivos de CBS News a través de See It Now Studios, imágenes vietnamitas inéditas, expedientes gubernamentales desclasificados y las ya conocidas grabaciones de audio de la Casa Blanca, la serie cubre casi dos décadas y tres presidencias, amplificando perspectivas que, por lo general, han sido pasadas por alto. Ahora que tanto Estados Unidos como Vietnam conmemoran los 50 años de la caída de Saigón, Punto de inflexión: La guerra de Vietnam brinda un análisis oportuno de cómo las heridas abiertas, las lecciones no aprendidas y las consecuencias permanentes de la guerra siguen impactando al mundo de hoy.

XM