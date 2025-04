'Los ilusionistas 3', revelan primer tráiler oficial y fecha de estreno

Tras 12 años desde el lanzamiento de su primer estreno en cines, la popular saga de magia y acción "Now You See Me: Now You Don’t", titulada en español "Los ilusionistas", volverá a la pantalla grande con una tercera entrega este 2025.

Este martes, la compañía de entretenimiento encargada del film, Lionsgate, publicó el primer tráiler oficial de la tercera película de la franquicia, donde se muestran las nuevas adiciones al elenco, así como el regreso de los icónicos personajes que conformaron las anteriores entregas.

Entre los rostros conocidos, el líder de los jinetes Jesse Eisenberg regresa como Daniel "Danny" Atlas, seguido por Dave Franco como Jack Wilder, Woody Harrelson como Merritt McKinney, e incluso el aclamdo Morgan Freeman está devuelto como Thaddeus Bradley.

Y aunque no se sabe muy bien qué papel jugarán en la trama, Justice Smith, Dominic Sessa y Ariana Greenblatt son algunos de los actores que se suman al cast.

La fecha de estreno de "Los ilusionistas 3" está programada para el 14 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, por lo que su lanzamiento en México podría ser cercano a ese día.

Según se muestra en el tráiler, la historia seguirá a los jinetes en una nueva aventura mucho más arriesgada y ambiciosa pues, ahora el grupo compuesto por ocho magos se enfrentará a una red criminal global liderada por una prestigiosa familia conocida por vender diamantes a traficantes y personajes peligrosos de gran influencia.

Con el característico estilo cómico, emocionante y lleno de sorpresas, el filme dirigido por Ruben Fleischer, promete ser uno de los estrenos más atractivos de este año, a la vez que Lionsgate anticipó la llegada de un cuarto estreno que ya se encuentra en filmaciones.

 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP