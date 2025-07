Responde a los rumores. Este miércoles 16 de julio, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la inauguración del Mundial 2026 no se vaya a llevar cabo en Estadio Azteca. "¿Quién nos lo va a quitar? No, no hay nada. Va a ser aquí en el Azteca", sentenció la Mandataria en "La Mañanera del pueblo".

El comentario se dio luego que según algunas versiones en redes sociales mencionaban que Canadá buscaría quitarle a México la sede de la inauguración del Mundial 2026.

A pregunta expresa en Palacio Nacional, la Presidenta Sheinbaum destacó que el Estadio Azteca ha sido sede de dos inauguraciones en Mundiales de Futbol antes -México 1970 y México 1986 – y aseguró que en el Mundial de 2026, la casa de las Águilas del América albergará la inauguración del Mundial que se organiza junto con Estados Unidos y Canadá por tercera ocasión.

"Claro que sí, ¿Quién no lo va a quitar? No, no hay nada, va a ser aquí en el Azteca. El Azteca es el estadio en la Ciudad de México que ha tenido dos inauguraciones y va a tener la tercera", declaró.

Además, Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial 2026, sostuvo que el partido inaugural se mantiene nuestro país, uno de los organizadores del evento deportivo que tiene lugar cada cuatro años.

"Se mantiene como está establecido. No existe solicitud alguna para modificar el calendario de juegos ni las ciudades sede" , dijo Cuevas al desmentir versiones que circulan en redes sociales.

Señaló que México "será el mejor lugar" para vivir la Copa FIFA en 2026, y ya muchos países tienen gran interés en participar con este.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial de 2026?

La inauguración del Mundial de 2026 está programada para el jueves 11 de junio del próximo año. Este se desarrollará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, marcando el inicio de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá, con la participación de 48 selecciones.

Este evento no solo abrirá oficialmente el torneo, sino que también rendirá homenaje a la historia del futbol en Norteamérica, especialmente al hecho de que México se convertirá en el primer país en albergar tres mundiales.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Calendario de partidos de la J2 del Apertura 2025

OF