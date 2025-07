La actriz Bárbara Torres fue la eliminada más reciente de MasterChef Celebrity México, en una emotiva entrega que marcó su salida de la competencia culinaria más famosa de la televisión. Con su carisma habitual y una actitud positiva, la también comediante se despidió del público reconociendo que el programa fue una experiencia transformadora en su vida personal y profesional.

Durante el último programa, transmitido este domingo por Azteca Uno, se presentó un exigente reto de eliminación tras una jornada agotadora que incluyó también el clásico reto de campo. Los cocineros que no lograron impresionar al jurado con sus platillos fueron enviados directamente a la cocina de eliminación, donde debían preparar una receta con sabor, técnica y presentación impecable. Para Bárbara, el momento fue especial: decidió cocinar un ratatouille, platillo icónico que evocaba un recuerdo emocional con su hijo y que tenía un profundo significado personal. Sin embargo, el cansancio acumulado le pasó factura.

"Me salió un plato rico, salió un plato bueno, salió un plato bonito, pero no salió con el nivel que tiene que salir para una eliminación,” explicó la querida actriz en entrevista con EL INFORMADOR. "Está esta película, 'Ratatouille', que me pareció muy linda. Un día con mi hijo el más grande, estábamos comiendo y cerró los ojos y disfrutó tanto la comida que me dijo, "Ma, me siento como en ratatouille." Y ese momento no me lo olvido. Yo dije, "Un día quiero hacer un ratatouille." Entonces, ahorita en este programa entendí lo que es la combinación de los sabores y las emociones que te generan y los olores de la comida y todo. Cuando me tocó el reto de eliminación, dije, "voy a hacer un ratatouille."

"Pero yo estaba tan cansada porque habíamos tenido el reto de eliminación, el reto de campo, o sea, había sido un día agotador. Entonces por eso me puso muy contenta que Dani se quedara, porque las cosas tienen que ser justas en esta vida. o di el 100% que podía en ese momento, no me enojé, no me puse triste, no me pasó nada de eso, porque sé que di todo lo que tenía que dar", aseguró.

Una experiencia transformadora

Más allá de la competencia, Bárbara expresó que su paso por el reality de cocina fue uno de los proyectos más significativos de su carrera. La actriz, conocida por su papel como "Excelsa" en La familia P. Luche, habló con emoción sobre cómo el programa la ayudó a reconectar con su verdadera personalidad.

"Creo que es uno de los programas más lindos que he hecho en mi vida. Me reencontré con esa Bárbara que es superalegre, positiva, que se divierte, que es mi esencia. Me reencontré con esa Bárbara que adoro. Y sí, obviamente, competir contra un reloj es horrible. No somos cocineros y estamos todos tratando de sacar adelante el plato como podamos. Yo no lo sentí como una competencia, lo sentí como un programa donde todos tratábamos de hacer lo mejor posible".

Torres también reconoció que, aunque la cocina profesional fue un reto, disfrutó cada minuto. "No es como cocinar en tu casa. Nada que ver. En tu casa pones la música, estás con el celular, prendes la tele en la cocina, vienen tus hijos y charlan o estás con unos amigos y vas cocinando, es relax. Aquí tienes el relojito y Clau diciéndote: ‘Cocineros, les quedan 25 minutos’... pero a mí todo eso me encantó".

¿Quiénes siguen en la competencia?

Con la salida de Bárbara Torres, el grupo de finalistas se reduce. Entre los favoritos que continúan destacan Ofelia Medina, Andrea Noli, Carlos Quirarte, Herly RG y Dani Valle —quien logró superar el reto de eliminación en el que compitió directamente con Torres. La competencia se intensifica mientras el premio final de un millón de pesos está cada vez más cerca.

"Obviamente me hubiera gustado estar en la final, ¿a quién no le habría gustado? A nadie le sobra un millón de pesos", bromeó Bárbara, y lanzó sus apuestas sobre quién cree, a su juicio, que llegará a la gran final. "Andy, Herly y Ofe cocinan muy rico, las tres tienen un gran nivel. Todos los que quedan cocinan muy bien. Pero yo siento que entre Quirarte y Dani va a estar la pelea, aunque no es pelea".

El descubrimiento del amor por la cocina

Lejos de sentir frustración por su eliminación, Bárbara expresó que uno de los mayores regalos que le dejó el programa fue el descubrimiento del vínculo emocional con la cocina.

"La verdad es que yo no cocinaba nada. Lo que pasa es que soy muy nerd. Soy súper clavada. Así era cuando estudiaba, así hice con las obras de teatro, me llegaba con todo el texto aprendido. Yo no soy una persona que diga, 'pues a ver cómo sale'. No, no. Me compré un montón de libros de cocina, estudiaba los fines de semana. Hice un esfuerzo muy grande. Ya estoy cocinando en mi casa y estoy sintiendo el amor de lo que es hacerle de comer a una persona que quieres. Yo no sabía esa experiencia y la amo Descubrí ese sentimiento que no lo tenía. Yo no tenía ese vínculo con la comida, fíjate, y lo descubrí".

MasterChef Celebrity México se transmite cada domingo por Azteca Uno a las 20:00 horas. La recta final promete sorpresas, emociones fuertes y platillos memorables. Mientras tanto, Bárbara Torres se va con el corazón lleno y el cariño del público intacto, y agradeciendo a Guadalajara.

"Amo Guadalajara, me encanta", asegura la actriz. "La gente de Guadalajara es alegre, divertida, se ríen de todo, me encanta. Un saludo grande a toda la gente de Guadalajara", finalizó.

