¡Stuart, el héroe menos esperado, tendrá su propia serie en el universo de The Big Bang Theory! El multiverso está en peligro... y el encargado de salvarlo es el tipo que te recomienda cómics raros en Pasadena.

HBO Max anunció oficialmente "Stuart Fails to Save the Universe", un nuevo spin-off de "The Big Bang Theory" que pone en el centro de la acción a Stuart Bloom, el excéntrico y entrañable dueño de la tienda de cómics.

La serie promete una mezcla delirante de ciencia ficción, humor geek y caos cósmico. Todo comienza cuando Stuart rompe (sin querer, obvio) un dispositivo construido por Sheldon y Leonard. ¿El resultado? Un cataclismo multiversal que solo él —con ayuda de Denise, Bert y Barry Kripke— puede intentar revertir. Sí, intentar, porque según el título… no le va a ir tan bien que digamos.

El elenco principal estará formado por Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Kripke). Y sí: ¡vamos a ver versiones alternativas de nuestros nerds favoritos!

Detrás del proyecto están pesos pesados: Chuck Lorre, Bill Prady (creadores de The Big Bang Theory) y Zak Penn (Ready Player One, X-Men). Ellos mismos se burlan de lo ridículo del concepto, y eso nos da esperanza de que será una joyita para fans.

“Quería hacer algo que los personajes de The Big Bang Theory amarían, odiarían y debatirían por horas”, dijo Lorre. Y Penn agregó que la idea le llegó vía paloma mensajera mientras estaba en una búsqueda espiritual en la selva. ¿Cómo no querer ver esto?

‘Stuart Fails to Save the Universe’ llegará a HBO Max bajo el sello de Warner Bros. Television. ¿Estamos ante una comedia con alma de cómic, referencias nerd y una buena dosis de autoconciencia? Todo apunta a que sí.

Así que prepara tu traje de superhéroe de emergencia y tu diccionario de física cuántica, porque Stuart viene a salvar (o arruinar) el universo… a su manera.

CT