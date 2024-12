La grafóloga Maryfer Centeno ha estado en el centro de la controversia en semanas recientes, en gran parte debido a su enfrentamiento público con el influencer conocido como Mr. Doctor. Este último ha puesto en duda la credibilidad de la profesión de la especialista en análisis de personalidad, lo que ha generado un intenso debate en redes sociales.

Inicialmente, Centeno expresó su intención de presentar una denuncia formal contra el creador de contenido. Sin embargo, poco después, sus representantes legales informaron que buscarían llegar a un acuerdo con el polémico médico. Este giro en los acontecimientos no ha calmado del todo la situación, manteniendo a la grafóloga bajo los reflectores.

Mariana Echeverría y Maryfer Centeno

 

El reciente escándalo también llevó a los internautas a recordar otro episodio polémico en la trayectoria de Centeno. Esta vez, se trata de un altercado ocurrido en septiembre de 2021 con la actriz Mariana Echeverría, exconcursante del reality show “La Casa de los Famosos México”.

El incidente tuvo lugar durante la participación de Maryfer en el segmento de concursos “Las Estrellas Bailan en Hoy”, transmitido en el programa matutino de Televisa “Hoy”. En aquella ocasión, Centeno y su compañero de baile, Shulo Calderón, presentaron una coreografía que ella celebró con entusiasmo, convencida de haber hecho un buen trabajo.

Sin embargo, Mariana Echeverría, quien formaba parte del jurado, no compartió su opinión y lanzó una crítica contundente:

“Súper desconcentrados, no te lo tomes personal Maryfer, todo lo que voy a decir es en base a lo que vi en el baile. En esta profesión no se tiene que pedir permiso, se baila y ya. Se te olvidó toda la coreografía, tenías una cara de asustada, no me digas que no, porque sí. No lo lograron, no sé por qué celebraron, a mí no me gustó nada”.

Estas palabras, provenientes de quien también es conocida como "Lady Mangos", no pasaron desapercibidas para la grafóloga.

Fiel a su estilo, Maryfer no dejó las cosas ahí y replicó de inmediato:

“Parpadeó muchas veces, lo cual significa que sabe que está mintiendo. No se sabe la coreografía. Nosotros ensayamos sin parar durante cuatro días. Es más, sigues parpadeando porque sabes que no estás convencida de lo que estás diciendo”.

Lejos de retractarse, Echeverría mantuvo su postura, respondiendo con firmeza:

“Aquí están mis escritos. Cuando llegues a tu casa, ve con tu marido y mira la repetición del baile para que te des cuenta de que esos ensayos no sirvieron de nada”.

El intercambio subió de tono cuando Centeno, visiblemente molesta, añadió entre tartamudeos:

“Mientes a tal grado que te trabaste”.

Estos episodios han dejado claro que Maryfer Centeno no es ajena a la controversia. Su estilo directo y las opiniones polarizadas que genera continúan manteniéndola como una figura de interés tanto en televisión como en redes sociales.

BB