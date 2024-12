Durante la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2024, Maryfer Centeno presentó su libro El lado oscuro de la mente en un evento que no estuvo exento de controversias. En la sesión de preguntas y respuestas, una exalumna de la autora la confrontó públicamente, abordando la polémica entre Centeno y el influencer Mr. Doctor y poniendo en duda la consideración de la grafología como ciencia.

La mujer, quien se identificó como egresada del Colegio Mexicano de Grafología, señaló que algunos instructores de la institución, dirigida por la madre de Centeno, han sido más cautelosos en sus enseñanzas. Según afirmó, la grafología debería utilizarse como una herramienta y no como una ciencia, enfatizando que los profesionales no deben emitir diagnósticos sin el consentimiento de las personas involucradas.

“Desde un principio, nos enseñaron que no debemos emitir diagnósticos, sino recomendaciones con el permiso de la persona. Eso es algo que no he visto en ti. En redes sociales te he visto hacerlo sin autorización, y creo que eso te ha generado problemas”, expresó la exalumna durante su intervención.

Críticas y peticiones por parte de la exalumna

Además de sus señalamientos éticos, la mujer aprovechó para cuestionar la validez de su certificado y credencial, insinuando posibles irregularidades en el proceso de certificación del colegio. También destacó la ausencia de un método científico en la grafología y criticó la respuesta de Centeno en redes sociales respecto a la psicología de los colores.

“No hay método científico en la grafología. Sobre la psicología de los colores, cuando te preguntaron en televisión abierta y redes sociales, sacaste libros como respaldo, pero eso no constituye un método científico, solo una fuente de información”, añadió.

La respuesta de Maryfer Centeno

Maryfer Centeno escuchó las críticas y respondió con aparente tranquilidad, agradeciendo los comentarios de la exalumna. “Qué interesante lo que estás diciendo y te lo agradezco muchísimo. Tú como perito en grafología creo que tendrías que reconocerlo. Para ti (la grafología) no es una ciencia y yo lo respeto absolutamente”, expresó.

Centeno defendió la grafología comparándola con disciplinas como la psicología y el psicoanálisis, que en sus inicios también fueron consideradas pseudociencias. “Creo que es una ciencia social extraordinaria, que interpreta la manifestación del inconsciente. Así como la psicología y el psicoanálisis alguna vez se consideraron pseudociencias, estamos luchando para que la grafología sea reconocida como tal”, explicó.

La polémica en redes sociales

En relación con los análisis que realiza en sus plataformas digitales, Centeno argumentó que sus comentarios se basan exclusivamente en material público. “Lo que yo hablo en redes sociales son videos públicos. Tengo el mismo derecho que cualquier otra persona de comentarlos. Si entrara a la casa de alguien o usara un video privado, eso sí sería un problema”, señaló.

La grafología: entre la crítica y la defensa

Este incidente reavivó el debate sobre la legitimidad de la grafología como disciplina y la ética profesional en su práctica. Mientras que algunos insisten en que carece de respaldo científico, defensores como Centeno argumentan su valor como una herramienta para interpretar aspectos inconscientes de la personalidad.

La FIL Guadalajara 2024 se convirtió, de esta forma, en el escenario de una discusión que trasciende lo personal, planteando interrogantes sobre el futuro de la grafología en el ámbito académico y profesional.

