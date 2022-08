Marvel "tienta" a Giancarlo Esposito para ser un "X-Men"

Conocido por sus roles como villano en diversas series como "Breaking Bad" y "The Mandalorian", Giancarlo Esposito podría estar buscando un cambio en los papeles que interpreta, y el pretexto perfecto se lo ofrecen los Estudios Marvel.

El Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se encuentra en plena expansión tras el estreno de "Ms. Marvel" y "Dr. Strange in the Multiverse of Madness", por mencionar a algunas, y durante la edición más reciente de la Comic-Con de San Diego se dieron a conocer los proyectos para las fases 4, 5 y 6. Son muchas las películas que vienen para estos personajes, y la posibilidad de ver rostros nuevos también.

De acuerdo a la página AV Club, Esposito reveló que durante la THJ Superhero Car Show y Comic Con celebrada en San Antonio (Texas) este fin de semana, tuvo una reunión para hablar sobre su posible inclusión en el MCU. No especificó qué papel o proyecto le ofrecieron, aunque trascendió que Marvel habría ofrecido que fuera "Magneto" o "Dr. Doom", sin embargo, Giancarlo dice que estaría más interesado en un rol de héroe, como el de "Charles Xavier", el líder de los "X-Men".

Sería un cambio para el histrión, a quien nos hemos acostumbrado a ver cometiendo todo tipo de tropelías en papeles como "Gus Fring" en "Braking Bad"; "Moff Gideon" en "The Mandalorian" o "Anton Castello" en el videojuego "Far Cry 6". Aunque su perfil "natural" sería el de villano, el propio actor estaría detrás de un papel que le permita explorar otro tipo de emociones y mejor aún, de complejidad, algo que podría brindarle encarnar al mítico "Profesor X", un personaje que ya llevó al cine en múltiples ocasiones el actor Patrick Stewart.

Los mutantes llegaron ya

Personajes de enorme popularidad en los cómics, los mutantes eran los grandes ausentes en el MCU por cuestiones de derechos, aunque poco a poco su concepto e incluso algunos de sus integrantes han ido apareciendo en pantalla.

En "Multiverse of Madness" y "Ms. Marvel" observamos los primeros guiños a estos personajes, que podrían enriquecer profundamente la mitología de Marvel en la pantalla grande. Se espera que en la gran feria de contenidos de Disney, la D23, en un mes, se tengan nuevas noticias sobre las franquicias que estarán apareciendo en el cine por parte de Marvel, y sin duda, Esposito sería un actor que tendría mucho por darle al mundo de los héroes.

¿Quién es "Charles Xavier"?

El líder y fundador de los "X-Men" es un mutante con poderes telepáticos, y es de hecho uno de los más poderosos del planeta. A pesar de poder manipular la voluntad de cualquier persona, el prefiere convencer a los demás, y es de hecho el gran promotor de la idea de que humanos y mutantes pueden vivir en paz, algo que el miedo de los primeros y la desconfianza de los segundos ha sido más difícil de conseguir.

"Xavier" ha sido mentor de una generación tras otra de mutantes, y permanece confinado a una silla de ruedas, aunque en los cómics recientemente recuperó la movilidad.

