Jennifer López podría ser parte del universo cinematográfico de Marvel, pues Kat Coiro, la directora de la esperada serie de Disney+ ,"She-Hulk: Attorney At Law" , desea verla en acción.

La productora reveló en entrevista con un medio estadounidense, que su sueño es que la actriz interprete alguno de los papeles de la producción, si bien la primera parte de She-Hulk se estrenó el 18 de agosto, algunas versiones señalan que sería una de las estrellas de la "futura segunda temporada", que aún no está confirmada.

No es la primera vez que "trabajarían" juntas, pues Jennifer participó como protagonista en la película "Marry Me" junto al colombiano Maluma.

Se trató de una comedia romántica que salió a la luz en 2022, donde los artistas interpretaron a dos músicos icónicos que se casarían, sin embargo, todo se viene abajo luego de que JLo, en el papel de Kat Valdez, se da cuenta que su prometido la engaña, por lo que decide desposarse con un extraño (Owen Wilson).

Tras la cinta, algunos portales señalaron que la relación profesional entre la intérprete de "On the Floor" y la directora se hizo más estrecha.

Pese a que Kat no reveló más detalles del tema, pareciera que la propuesta no molestó a algunos fanáticos, quienes años atrás habrían elegido a la estrella pop como la heroína color verde, pues ésta publicó en el 2018 una fotografía mostrando sus bíceps, sin embargo, el papel de She Hulk fue otorgado a Tatiana Maslany.

¿De qué trata la serie?

Ésta nueva producción protagonizada por Maslany, quien interpreta a Jennifer Walters, trata la complicada vida de una abogada soltera de unos 30 años que, además, es una gigante verde de más de dos metros de altura.

La serie de nueve episodios incluye una gran cantidad de veteranos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), entre ellos Mark Ruffalo como el Hulk Inteligente, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominación, y Benedict Wong como Wong.

El elenco cuenta también con Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry. El programa se unirá a otras series como "Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" y "Loki" como partes importantes de la fase 4 del MCU.

