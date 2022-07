Martin Klebba será "Gruñón" en el live-action de "Blancanieves"

Ante el revuelo que causó el actor Peter Dinklage, estrella de "Game of Thrones" al señalar a "Disney" como "hipócrita" por el enfoque que tendrá el remake en live-action de "Blancanieves" y revelar que los personajes "los siete enanitos" seguirían presentes en la trama remarcando, a su parecer, los estereotipos hacia las personas con estas características, el actor Martin Klebba, quien ha participado en sagas como "Piratas del Caribe" confirmó que él sí formará parte del elenco en la nueva adaptación de Disney interpretando a uno de los míticos enanos: "Gruñón" (Grumpy).

"Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes"

Fue a través de un breve video tomado por un fan, en el que Martin Klebba, durante su participación en la Expo Fan 2022 de la Comi-Con, de Denver, resaltó ya haber filmado a "Gruñón", teniendo en sus manos un peluche del personaje animando a los fans a estar atentos a la película que se estima llegue a los cines en 2023; aunque el actor no dio más detalles sobre quiénes interpretarían al resto de los enanos o si solo su personaje será en formato live-action y los demás seguirán en la idea de seres mágicos.

Tras el inicio de la polémica que escaló a las redes sociales dividiendo la opinión de los fans, Disney anunció que para abordar la participación de los enanos en la historia dirigida por Marc Webb, éstos serían adaptados como seres mágicos y así evitar molestias, pero Martin Klebba ha confirmado que, al menos, él ya filmó a su personaje.

"Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad de enanismo. Esperamos compartir más a medida que la película se dirige a la producción después de un largo período de desarrollo", precisó Disney tras la polémica inicial.

La molestia de Peter Dinklage

"Hay mucha hipocresía"

Los comentarios de Peter Dinklage compartidos en el podcast "WTF" de Marc Maron, celebraron por una parte la inclusión y giros estéticos que tendrán los populares personajes de "Blancanieves" al tener a la actriz de raíces latinas Rachel Zegler como "Blancanieves", en tanto que Gal Gadot será la "Reina Malvada", sin embargo, criticó duramente que los enanos sigan siendo representados como trabajadores explotados y sin mayor desarrollo en la trama.

"Hay mucha hipocresía. Sin ofender a nadie, me sorprendió un poco cuando estaban muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves". Pero sigues contando la historia de 'Blancanieves y los siete enanitos'. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo. No tiene sentido para mí", dijo a inicios del 2022 el actor respecto a cómo los siete enanitos serán situados nuevamente como trabajadores sin descanso y recluidos en una cueva, aunque la nueva protagonista sí está encaminada a romper con estereotipos de las princesas.

A los días, el luchador profesional Dylan Postl se manifestó contra las declaraciones de Peter Dinklage, indicando que la estrella de "Game of Thrones" no tenía que hablar por todas las personas con enanismo o condiciones similares, pues él no era el portavoz de toda la comunidad y su perspectiva podría influir para que otras personas perdieran ofertas laborales.

"No tengo ningún problema con ´Blancanieves´. Con lo que sí tengo un problema es con que Dinklage se pone a sí mismo en un pedestal y menosprecie los trabajos que innumerables enanos de la industria del entretenimiento les encantaría ocupar", expresó la también estrella de la WWE a The Daily Mail.

PC