La producción de “¿Quién es la máscara?” confirmó ayer la participación de Martha Higareda como cuarta investigadora que, junto a Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, tratará de descubrir a las personalidades ocultas dentro de los espectaculares personajes que desfilarán por el escenario de la nueva temporada de este exitoso show.

Con este nuevo reto, Martha pondrá a prueba sus habilidades para desentrañar los más complejos acertijos. Su tarea será descubrir la identidad de las personalidades que se ocultarán tras los fantásticos y exóticos personajes que aparecerán en la nueva temporada de “¿Quién es la máscara?”

Martha Higareda es una de las actrices mexicanas más destacadas en el terreno internacional; además de ser productora y escritora de exitosas cintas realizadas en México y Estados Unidos. Algunas de sus intervenciones más importantes fueron en títulos como “Amar te Duele”, “No manches Frida”, “Cásese quien pueda”, “No manches Frida 2”, “Al otro lado” y “Así del precipicio”.

También ha participado producciones extranjeras como “CSI Miami”, “Hawaii Five-0”, “Queen of the South”, “Altered Carbon”, “La casa de los babys”, “Out of Heaven” y “Borderland”.

En la edición 2023 de “¿Quién es la máscara?” Omar Chaparro será el conductor y con él estará la conductora y modelo coahuilense Marisol González.

Como ya es costumbre, en cada estreno de temporada de “¿Quién es la máscara?”, la producción de este show sorprenderá con interesantes giros de tuerca, nuevas estrategias y diversos elementos que incrementarán la dificultad para identificar a las celebridades ocultas tras los fantásticos personajes que desfilarán por el escenario.

“¿Quién es la máscara?” es un formato producido por TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), “The King of Mask Singer”.

El programa es una producción de Miguel Ángel Fox y estrenará por Las Estrellas a mediados de octubre próximo.

Se declaran fan de los ovnis

El tema de los ovnis ha dado de qué hablar en redes sociales, desde que el ex militar de Estados Unidos, David Grusch, afirmó que las autoridades de su país están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos de sus ocupantes.

Ante ello, algunas celebridades han demostrado estar a favor y convencidos de la existencia alienígena, una de ellas es Martha Higareda, quien el pasado 28 de agosto publicó un video en YouTube titulado “La verdad oculta de los ovnis que nos quieren ocultar”, en donde mencionó varios temas relacionados con seres de otros planetas y de la interacción de éstos con los gobiernos.

Pero Martha no está sola, el director de cine Steven Spielberg también ha mostrado estar convencido de la existencia de seres de otro planeta, pues así lo ha dado a conocer en sus icónicas películas como “E.T., el extraterrestre” y “La guerra de los mundos”.

Asimismo, su compañía televisiva, Amblin TV, estrenó la docuserie “Encuentros”, una producción que comparte relatos “reales” sobre interacciones con lo desconocido.

Por su parte el empresario y conductor, Roberto Palazuelos, también se suma a la lista de famosos que le han advertido a la humanidad sobre la existencia de los ovnis: “Yo, la primera vez que los vi fue en 1993; la segunda vez que los vi, fue en el 2005”, aseguró. Concluyó señalando que los volvió a ver en 2012: “Están gruesos y claro que están. No podemos pensar que somos los únicos en la galaxia”, dijo.

Finalmente, la cantante Miley Cyrus contó que mientras conducía en una carretera acompañada de un amigo notó que era perseguida por un ovni; aseguró que se asemejaba a un quitanieves volador que tenía un gran arado en la parte delantera y era de color amarillo brillante.

Agencias

CT