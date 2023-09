La actriz Martha Higareda y su pareja Lewis Howes, al fin, anunciaron su compromiso. La parejita cruzó caminos en 2021 y desde entonces no han parado de publicar momentos románticos con sus fans.

Dicho lo anterior, este gran momento tuvo lugar en una presentación en Ohio, Estados Unidos, donde Howes subió al escenario y enfrente del público se arrodilló con la sortija en mano. Martha sorprendida y llanto dio el sí.

Lamentablemente, no todo ha sido color de rosa, pues ambos están envueltos en críticas y son señalados de infidelidad.

¿Lewis Howes le fue infiel a Yanet García con Martha Higareda?

La chica del clima, Yanet García y Lewis Howes sostuvieron un romance en 2019, yaparentemente, todo era bonito, hasta que de repente anunciaron su ruptura en 2021. Poco después Lewis conoció a Higareda. En su momento, Yanet tildó de infiel al empresario y los acusó de que ambos le pusieron el cuerno tras un viaje a Tulum.

Pero la actriz, ha afirmado que cuando comenzó a salir con él ya estaba soltero. Pese a las críticas y cuestionamientos de la gente, ambos decidieron vivir su historia de amor.

¿Cómo se flecharon los dos?

El flechazo entre ellos sucedió al instante y la primera vez que se les vio juntos fue en julio de 2021, durante la pelea entre Dustin Poirier y Conor McGregor de la UFC.

Por medio de Instagram, el peleador Justin Wren publicó una foto donde se observó a Higareda y Howes abrazados. Vale la pena destacar que el empresario se encuentra relacionado con el mundo del deporte, incluso en ese sector posee agencias y negocios.

No fue hasta octubre del mismo año que Martha confirmó que estaba saliendo con él en una entrevista para el canal de Yordi Rosado. En la conversación explicó que coincidieron durante un viaje a Tulum, cuando Lewis recién había terminado con García.

"(Lewis) Me mandó un mensaje por Instagram para invitarme a bailar salsa y yo en ese momento estaba en clases de eso. Llegó a la puerta de mi departamento en Tulum, cuando menos me lo esperaba", señaló.

A partir de entonces mostraron abiertamente su amor e hicieron parte de su historia a sus seguidores, quienes no pueden esperar a verlos en el altar.

¿Quién fue el primer esposo de Martha Higareda?

Esta será la segunda vez que Martha Higareda contrae matrimonio, ya que de 2016 a 2019 estuvo casada con Cory Brusseau, pero se divorciaron por incompatibilidad para formar una familia.

"Muchas cosas que tienen que ver con valores, muy básicos, de cómo criar a los hijos, no coincidimos y yo me vine a enterar hasta la luna de miel, ahí fue donde comenzaron todas estas conversaciones… No coincidimos en estilo de vida y sobre todo en ciertos valores", le expresó a Yordi.

Finalmente, luego de la separación, Martha Higareda tomó la decisión de congelar sus óvulos, pues su más grande sueño es convertirse en mamá.

