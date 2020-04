Markín López, un darketo lleno de luz

Lograr el cariño del público. Son esas cinco palabras las que más anhela cualquier producción televisiva, pero al mismo tiempo las más complicadas de cumplir. Y algo muy especial tiene “Vecinos”, comedia de Televisa, al conseguir eso: volverse un referente en la pantalla chica y en el corazón de muchos espectadores.

Eso lo sabe bien Markín López, quien interpreta a “Rocko” en la emisión, que hoy presenta su octava temporada en punto de las 19:30 horas a través de la señal de Las Estrellas. “Siempre nos pregunta la razón del éxito del programa, y no creo que exista una respuesta. En todo caso, es que somos auténticos, realmente nos hemos convertido en una familia, eso no se puede fingir y se refleja en la pantalla ese cariño”.

El actor se incorporó a la producción desde 2017, cuando el programa ya era uno de los favoritos de Televisa. En el elenco destacan nombres como los de Mayrín Villanueva, Lalo España, Ana Bertha Espín, Macaria, “El Flaco” Ibáñez, Darío Ripoll y Danny Perea, entre otros.

Markín encarna a “Rocko”, un darketo de buen corazón pero muy flojo que “sienta cabeza” al lado de “Alejandra” (Danny Perea). Ambos forman un matrimonio joven, enérgico y bastante peculiar. “Siento que mi personaje —agrega el actor— tiene mucho rollo qué aportar. No me parezco a él (risas), pero me divierto mucho interpretándolo”.

Una bonita vecindad

Con más de una década de trayectoria en los escenarios, Markín reconoce que encontrar un proyecto tan longevo con un elenco armónico es toda una peculiaridad, “y lo que es más, me gusta estar con gente que admiro, que siento que me aporta”.

“He tratado de ir en esa dirección toda mi carrera. No estoy en un punto donde pueda decir que controlo todo en mi carrera, pero el destino sí me ha permitido entrar en producciones que me gustan, que me hacen crecer. ‘Vecinos’ es un clásico, y te brinda algo más que fama: prestigio”.

“Vecinos” comenzó a trasmitirse en 2005, un hito en la pantalla mexicana, donde las series raramente sobreviven más de un par de años. Entre las razones de su éxito, Malkín apunta que “yo la veo como una serie universal, que incluso ha logrado pasar por diversas generaciones. Yo comencé a verla siendo adolescente y ahora los niños son los que la ven. En eso radica parte de su belleza, porque el objetivo de todo actor es traspasar generaciones, dejar huella”.

¿Cómo no aburrirse?

Hiperactivo por naturaleza, Markín López reconoce que el aislamiento le “pegó” en lo anímico en un principio, pero con el tiempo ha aprendido a sobrellevar la situación e incluso a sacarle provecho.

“Me pasaba al principio que me desesperaba el encierro, pero ya me he ido adaptando. Soy una persona de rutinas y he aprendido a adaptarlas. Tengo mi hora de desayunar, tomar café, ejercicios, estudiar series. De repente el fin de semana hago cosas diferentes para ‘romper’ la estructura (risas). Fue muy complicado al principio, pero también me ha servido bastante para fortalecerme”.

Su vida antes del aislamiento

Markín explica que previamente a la pandemia se encontraba trabajando en un proyecto con Netflix internacional, mismo que de momento está parado.

A la par de la televisión, el actor sigue abierto para trabajar en teatro, cine y con ánimos de volver a una probable novena temporada de “Vecinos”.