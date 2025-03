Mario Castañeda se salvó de una multa de tránsito por ser Gokú

En un episodio del podcast “La cotorrisa”, el actor de doblaje encargado de darle voz al personaje principal de de Dragon Ball y a Jim Carrey en sus películas de “Todo Poderoso” y “el Grinch” , Mario castañeda , relató cómo fue la divertida ocasión en que un policía de tránsito se abstuvo de ponerle una multa después de reconocer que él era la voz de Gokú.

El actor le contó a los anfitriones del programa que todo sucedió un día que regresaba de unas vacaciones de Acapulco con su esposa y llevaban un poco de prisa; “Iba yo volado, no sé, arriba de ciento cincuenta, y de repente nos alcanza un patrullero de caminos”.

Mario cuenta que después de que el patrullero los detuviera y les informara que iban a exceso de velocidad y en consecuencia tendría que realizarles una multa, este trató de explicarle que llevaban un poco de prisa porque su esposa trabajaba en Tv Azteca y llegarían tarde a su programa con Alejandro Villalbazo, esto con la esperanza de poder zafarse de la situación.

Al ver que ninguno de los comentarios anteriores funcionó para lograr distraer al encargado de la seguridad vial, Mario optó por mencionarle su oficio y los proyectos en los que ha trabajado. “Yo solo soy un actor de doblaje. No sé si ha visto a Bruce Willis en Duro de Matar 4, no sé si alguna vez ha visto alguna película de Jim Carrey; Mentiroso mentiroso, el todo poderoso, el Grinch. O no sé si alguna vez ha visto alguna caricatura japonesa, anime, que se llama Dragon Ball”.

Después de que el oficial reconociera la serie y su personaje, este lo dejó ir diciendo que en esa ocasión solo quedaría en una llamada de atención. Castañeda mencionó que le daba pena contar lo sucedido, sin embargo, dijo que este tipo de cosas suelen suceder muy a menudo a personas conocidas.

EM