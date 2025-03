Mhoni Vidente se aventura a "exponer" la verdad sobre la sexualidad de este cantante

El cantante puertorriqueño Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez debido a su reciente colaboración con una marca de ropa interior. Sin embargo, lo que ha generado más revuelo no es el proyecto en sí, sino las declaraciones de la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente sobre su orientación sexual.

Según la pitonisa, los tatuajes del reguetonero revelarían aspectos de su identidad y preferencias. "Cada vez sale más del clóset", afirmó Mhoni Vidente. Entre los diseños en su piel, menciona un arcoíris, símbolo ampliamente asociado con la comunidad LGBT+, así como otros tatuajes que representan sus discos. No obstante, el que más llamó su atención es una figura en la que aparecen un hombre y una mujer, lo que, según ella, podría indicar atracción por ambos géneros.

Además, la astróloga predijo que el artista podría presentar una nueva pareja este año, aunque no especificó si se trataría de un hombre o una mujer, tras su reciente separación de Gabriela Berlingeri.

En cuanto a su orientación sexual, el propio Bad Bunny ha abordado el tema en diversas ocasiones. En 2020, durante una entrevista con Los Angeles Times, el artista declaró que se considera de género fluido y afirmó: "La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida, pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres".

A lo largo de su carrera, ha protagonizado varios momentos que han generado especulación sobre su vida personal, como cuando besó a uno de sus bailarines en los Premios MTV o fue captado en un bar de ambiente junto a otro hombre.

Lo que es innegable es que Bad Bunny ha demostrado un firme respaldo a la comunidad LGBT+ a través de su música, su estilo y sus declaraciones públicas, desafiando estereotipos dentro del género urbano y la industria musical.

Con información de Mhoni Vidente

