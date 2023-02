Mario Bautista estrena su tema “Perdón” junto a León Leiden

El regiomontano Mario Bautista está de estreno con su tema “Perdón” en colaboración con León Leiden reconocido en la industria como “El morro que hace música”; la forma tan natural en que se da dicha mancuerna logra crear una canción única que conectara totalmente con los amantes de la música pop.

Donde la mezcla de armonías, con un beat “4 on the floor” y un sonido groove que la protagoniza, acompañado de una letra de un corazón arrepentido, hace que con el felling autentico que Mario Bautista te lleve de la mano por una historia llena de sentimientos y emociones reales que a cualquier ha vivido en algún momento de la vida.

Otra noche más sin ve-e-e-erte

Me hago el fuerte pero no me da

Extraño sentirte, besarte, abrazarte,

Pensarte ya se ha vuelto una necesidad

“Perdón” es el fiel sentimiento que se experimenta en la pérdida de un amor verdadero, tal cual se escucha durante en 2:46 minutos que dura esta canción, escrita por ambos artistas, bajo la producción de Yera y Konstantin Kersting.

Simultáneamente, se estrenará el vídeo oficial de “Perdón”, un clip donde la fiesta y el buena vibra de Mario Bautista, León Leiden y un par de amigos reales de MB guían la trama del film de un momento que usualmente vive un joven cuando le tiene el corazón en mil pedazos, por no tener cerca a la persona que ama y siempre los amigos están ahí para motivarte; la fiesta y las locuras nunca hicieron falta, para pasar un mal momento, Heber Laguna logra captar cada emoción como director del video.

