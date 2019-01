Maribel Guardia considera injusto fallo a favor de De Mauleón

Aunque aceptó que Joan Sebastian era un hombre coqueto y mujeriego, Maribel Guardia aseguró que jamás hubiera tenido algo que ver con grupos criminales de trata de personas y es por eso que se molestó al saber que un juez absolvió al periodista Héctor de Mauleón de la acusación que familiares interpusieron en su contra por "violar el honor y la vida privada" del artista.

"Joan era un hombre con unas bases impresionantes, era un hombre muy bueno. Era coqueto y mujeriego, pero jamás hubiera hecho de lo que lo acusaron"

Quien fuera pareja del llamado "Poeta del pueblo" y padre de su hijo, Julián, consideró, para las cámaras de Ventaneando, que fue una injusticia enorme el fallo del juez, ya que ella fue testigo de las buenas bases que tenía el cantante de Juliantla.

"Yo hasta hice un video, que no sé para qué juez, pero al juez que le tocaba, hablándole de lo que era un poco Joan Sebastian. Diciéndole que yo lo conocí, que sabía muy bien la familia en la que se crió. Una familia humilde, una familia decente".

"Joan era un hombre con unas bases impresionantes, era un hombre muy bueno. Era coqueto y mujeriego, pero jamás hubiera hecho de lo que lo acusaron. Lo juro por Dios, pongo las manos al fuego por él", comentó la también actriz.

En su columna para EL UNIVERSAL, De Mauleón en el 2017 reveló, con base en documentos de la PGR, que el grupo de "Los Rojos" explotaba a niñas y adolescentes entre los dos y 20 años de edad en un prostíbulo de Taxco, Guerrero, donde una de ellas ligó con el hecho a Joan Sebastian.

Al ser pública la columna, familiares del cantante y el albacea de Joan entablaron una demanda en contra del periodista por daño al honor y vida privada.

"Qué injusticia tan grande y qué tristeza. Hablaba yo de la libertad de prensa, qué maravillosa es que existan ustedes (periodistas), que exista la prensa, que podamos informarnos y que puedan señalar cuando haya que señalar. Pero también es una gran responsabilidad, la palabra y escribir sobre alguien.

"El daño moral y el daño que le puedes hacer a todos los niveles, no sólo a Joan y a su honor, sino a quien no está para defenderse y eso era una de las cosas que más me dolían a mí, en pensar que no estuviera para defenderse. Qué injusticia, a mí me duele en el alma, lo juro por Dios".

"Que Dios acompañe a este señor, y el día que muera, pueda morir en paz, llevando en su conciencia la gran mentira que ganó", finalizó Guardia.

JM