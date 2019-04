Mariana Seoane vuelve despiadada y letal

Aunque “El Chema” se estrenó en Estados Unidos durante el 2016, la teleserie llegó a América Latina a través de Telemundo Internacional desde el pasado 15 de abril de lunes a viernes a las 22:00 horas. Y es Mariana Seoane, coprotagonista de este proyecto, quien habla sobre la oportunidad de que el público nuevamente vea esta trama de 84 capítulos, un spin off de “El señor de los cielos” que durante su estreno tuvo los mejores niveles de audiencia en la Unión Americana.

Mariana es “Mabel Cataño”, una mujer clave en la historia amorosa de “El Chema”, pues será su primera gran traición. “Mabel” es ambiciosa, envidiosa y siempre quiere ir por más. Es despiadada y hasta cruel si se trata de cumplir sus propósitos en la vida. En ese sentido, la actriz comparte que fue un reto el personaje, pero también un conexión con los roles antagónicos que ha hecho a lo largo de su trayectoria.

“Es una mujer empoderada y eso te permite hacer muchas cosas con el personaje. Sin embargo, no significa que sea un ejemplo a seguir, pero esa fuerza que tiene de tomar sus propias decisiones, es algo que tenemos todos en la vida siempre, puedes elegir sin dañar a nadie, tú escoges el camino. ‘Mabel’ ha sido un regalo impresionante para mí porque lo disfruté muchísimo, ha sido mi primer personaje dentro de mi empresa Telemundo y con mucho éxito y aceptación, el público lo ha disfrutado y lo seguirá haciendo a través de Telemundo Internacional”, agrega.

Si bien, Mauricio Ochmann dijo tiempo atrás que ya no haría a “El Chema” porque le interesaba realizar nuevos personajes y nuevas historias, y después se dijo que Alberto Guerra retomaría el personaje, lo cierto es que no hay nada en concreto en torno a seguir con la historia, así lo comparte Mariana. “No tengo idea si habrá una segunda parte de ‘El Chema’, de pronto se manejó, pero hasta este momento no tengo la información, no sé, es probable que pudiera estar. En ‘El señor de los cielos’ en la quinta temporada me mataron, pero como ‘El Chema’ está en pasado, a lo mejor podría volver, pero no se me ha dicho nada, aunque yo encantada siempre de seguir con este personaje”.

Garantía de éxito

“El Chema” es un producto internacional que llegó y llegará a miles de familias en toda América Latina. “Es un producto exitoso y aceptadísimo que el público ya se ha gozado de la mano y la pluma maravillosa de Luis Zelkowicz, quien ha sido el creador de ‘El señor de los cielos’ y creo que tiene todos los elementos para que la audiencia en todos los países lo disfrute tanto como nosotros”.

Sobre el fenómeno que fueron las narco-series, Mariana puntualiza, que sí es momento de ver nuevas historias, pero este tipo de proyectos como en los que ella participó, han sido todo un éxito con el público. “Yo entiendo que son temas muy sensibles, porque efectivamente, a la hora de ponerlos en ficción, se tocan sucesos reales, pero sigue siendo una ficción, una cosa muy distinta es la realidad. Pero sí de pronto (las narco-series) se volvieron una temática mundial, en todos los países y todos los idiomas hay series de narcos. Entonces, llegó un momento en que la juventud, quería ser como ellos (los personajes), pero no saben que la realidad es totalmente diferente. Además, es buen momento de hacer otro tipo de historias, necesitamos contar cosas maravillosas que también suceden”.

Reina de la cumbia

Sobre su faceta como cantante, Mariana estrenó el año pasado “No queda nada” y “Ya no cabes en mi vida”. Además, trae nuevos temas bajo el brazo y sacará sencillo por sencillo, para después publicar un disco. De momento tiene listas cinco canciones, de las cuales, dos son en colaboración, una con Aarón y su grupo Ilusión y la otra con la Sonora Dinamita. Seoane adelanta que grabará nuevos videoclips en Acapulco.