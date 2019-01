Mariah Carey sorprende con fotos en bikini

Mariah Carey está dando de qué hablar por unas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram en las que se muestra en bikini.

La cantante de 48 años no agregó nada en la descripción de las cuatro fotos que colgó en su cuenta.

En dos de ellas, su cuerpo aparece sumergido en el agua, mientras que en las otras dos fotos posa de cuerpo completo.

Algunos de sus seguidores cuestionaron la posible edición de las fotografías, pues Mariah suele hacer uso de este recurso aunque luego le lluevan las críticas.

Otros fans se mostraron sorprendidos con las inéditas instantáneas, pues es raro que la artista pose en bikini.

Actualmente Carey vive un buen momento en su carrera musical, pues tras reaparecer con nuevo aspecto, su tema navideño "All I Want for Christmas Is You" se mantiene en la cima de la popularidad como hace 24 años.

JM