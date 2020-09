María Antonieta quiere que "La Chilindrina" se vuelva caricatura

María Antonieta de las Nieves pide que por favor no olviden a “La Chilindrina” ni a los personajes que vivieron con ella en la vecindad del “Chavo”.

“Para mí es muy importante estar al aire, y si no a lo mejor yo tengo un programa de ´La Chilindrina´ sola”

La actriz, quien formó parte de las historias creadas por Roberto Gómez Bolaños, recuerda que cuando los programas de “Chespirito” salieron del aire en agosto, fue una experiencia muy dura, por lo que espera volver pronto.

"A lo mejor hacemos caricaturas nuevas y entro yo, porque en las caricaturas yo no estaba. Si me llega a hablar Roberto Gómez Fernández, por supuesto que acepto entrar en las caricaturas y en todo lo que hagan. Para mí es muy importante estar al aire, y si no a lo mejor yo tengo un programa de ´La Chilindrina´ sola, yo puedo porque es mía, ellos no pueden usarla sin mi permiso y yo sí puedo usarla en lo que yo quiera", explica.

Espera que "El Chavo del 8 "sea como los programas de "El Gordo y el Flaco" o las películas de Charles Chaplin, que con el paso de los años se siguen viendo.

AC