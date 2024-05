Hoy, a las 19:30 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander se presentará en concierto la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba (OHIR) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) con el director huésped Iván López Reynoso, ofreciendo el recital “Mozart, Sinfonía Concertante”. Esta será la primera vez que Iván dirija este ensamble, por lo que está muy expectante de la convivencia y el resultado.

López Reynoso, quién radica en la Ciudad de México, es uno de los directores mexicanos más aclamados y considerado como el más importante de su generación.

El repertorio de hoy tendrá como pieza central la “Sinfonía Concertante en Mi bemol mayor, K. 364”, obra maestra de Mozart para orquesta, violín y viola escrita en 1779, en el que participarán como solistas Angélica Olivo, concertino de la OFJ, e Ismael Campos, violinista principal de esta misma agrupación.

“Guadalajara es una ciudad con la que tengo una relación hermosa desde hace 12 años que dirigí por primera vez, siendo aún muy joven, que fue con la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) y desde entonces se inició una relación que me honra y me entusiasma mucho. He podido estar en múltiples ocasiones en Guadalajara dirigiendo, ya sea con la OFJ, la Orquesta Solistas de América o la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, tanto en el Teatro Degollado como en PALCCO o el Conjunto Santander, pero está será la primera vez que dirija a la Higinio Ruvalcaba y eso pues me ilusiona muchísimo, pues además será con un programa espectacular”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR, Iván.

El director está contento también de interactuar con Angélica Olivo e Ismael Campos, “son magníficos músicos a los cuales admiro mucho, hemos trabajado juntos en múltiples ocasiones en calidad de director y músicos de orquesta, pero es la primera vez que los voy a acompañar como solistas, además son dos muy queridos amigos y colegas, con los cuales ahora tengo la fortuna de hacer esta partitura emblemática de la literatura concertística que es la ‘Sinfonía Concertante’ de Mozart y que es el plato fuerte de esta velada que también incluye a Joseph Haydn y a Blas Galindo en un repertorio que buscó el balance entre el clasicismo y también la música mexicana”.

El repertorio, resalta, obedece a una búsqueda constante entre la innovación y la tradición: “Cuando a mí me invitaron a dirigir este maravilloso programa y supe que tendría el gusto de trabajar con Angélica y con Ismael, supe que tendría una oportunidad perfecta para buscar redondear el programa en torno a esta obra. Es difícil programar, es un reto, puesto que hay que encontrar varios ejes a seguir, cuáles son las líneas discursivas del repertorio, cuál es la finalidad del programa y cómo va a dialogar con las demás obras”.

Expresa además Iván que la “Sinfonía 49” de Haydn es clasicismo temprano, el cual contrasta con el que ofreció Mozart: “Incluyendo también una obra de un compositor jalisciense como Blas Galindo, quien es un pilar de la literatura musical de México con una obra que contrasta con el estilo clásico que transita más hacia la nostalgia y el lirismo. Desde luego el público va a reconocer, si presta atención, las famosísimas palabras de Neruda: ‘Me gustas cuando callas porque estás como ausente’, escritas en música”.

Reitera el director que el programa le resulta muy satisfactorio, pues le es emocionante encontrarse con un repertorio que ha dirigido en otras ocasiones, “las tres obras las he podido hacer a lo largo de mi carrera y son piezas a las cuales les tengo mucho cariño. Además, la Orquesta Higinio Ruvalcaba cumple esta doble función de ser una agrupación artística cuya actividad programática se convierte en una propuesta interesante para la ciudad, pero también desde la óptica formativa y de la pedagogía con la creación de estos jóvenes músicos que serán los integrantes del mañana de las orquestas profesionales de nuestro país”, con el plus también de generar nuevas audiencias.

Para el director compartir con las distintas orquestas con las que ha tenido oportunidad de dirigir, ha sido de mucho aprendizaje: “Cada orquesta es un mundo, es muy emocionante conocer agrupaciones diferentes, poder viajar y conocer como éstas se adaptan a sus culturas y coexisten con sus sociedades, eso me parece un regalo maravilloso de esta profesión. El aprendizaje es que la cultura seguirá siendo un gran acompañante de la humanidad, pues ésta no es un lujo y tampoco entretenimiento, la cultura es sensibilidad, es formación y es crecimiento, es una oportunidad para convertirnos cada vez más en una sociedad más empática y más responsable”.

Iván López Reynoso, quien es director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México, continuará su travesía como director huésped en otros lugares como Guanajuato, Austria, Oviedo, Dallas e Italia.

Agéndalo

De Mozart a Blas Galindo

Disfruta de “Mozart, Sinfonía Concertante” con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba (OHIR) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) con el director huésped Iván López Reynoso. Hoy, a las 19:30 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander. Boletos de 180 a 280 pesos.

Toma nota

Programa

“Poema a Neruda” de Blas Galindo.

“Sinfonía concertante para violín y viola en Mi bemol mayor K. 364” de Mozart.

I Allegro maestoso.

II Andante.

III Presto.

Intermedio

“Sinfonía núm. 49, en Fa menor”: Haydn.

I Adagio.

II Allegro di molto.

III Minuet.

IV Presto.

CT