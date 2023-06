El pasado 3 de junio se llevó a cabo el Pride de Guadalajara en donde estuvo presente el cantautor Jalisco Miguel Valdez Chávez, mejor conocido como NESTOR FLY, quien se mostró más que emocionado por su participación en el evento que se llevó a cabo en la Plaza de la Liberación en el centro de la perla tapatía.

“Me siento hiper mega feliz, después de iniciar mi proyecto musical de manera profesional es la primera vez que me presentó en el Pride de Guadalajara como solista y artista estelar a lado de Susana Zabaleta, ya que anteriormente mi participación había sido abriéndole a otro artista, estoy contento de cantarle a la comunidad que me ha dado muchísimo, que ha puesto en primer lugar algunos de mis temas y orgulloso sobre todo”.

NESTOR FLY presente en el Pride Tepatitlán

El joven nacido en Monclova Coahuila y que actualmente vive en Guadalajara compartió el escenario con Susana Zabaleta, situación que puso al cantante contento.

“También contentísimo porque comparto escenario con una monclovense igual que yo, me refiero a Susana Zabaleta es algo que también me gusta muchísimo, porque este año Guadalajara se vistió de Monclova”.

NESTOR FLY dio a conocer que también estará presente en para este 2023 en el Pride Tepatitlán el próximo 17 de junio, además de viajar a Guatemala donde presentará una gira de medios del 13 al 15 de junio.

Los inicios de NESTOR FLY

El intérprete de “Libertad” contó que siempre ha estado enamorado de la música, pero fue a partir del cuando empezó a trabajar en la radio en donde surgió su pasión por la producción musical y todo lo que conlleva.

En el 2013 junto con otros compañeros de radio realizaron algunos conciertos para los cuales invitó a participar a varios artistas.

“Uno de estos artistas fue Lety López, a la cual considero una gran amiga y un gran ejemplo a seguir, ella fue la que me impulsó a dedicarme a la música”, dijo el cantante.

En 2018 Nestor Fly consiguió el galardón La Palma de Oro por su canción “Vamos a bailar”, el cual ha sido entregado a otros artistas como: Tatiana, Ninel Conde, Verónica Castro, entre otros.

“Después de este galardón tenía muchos planes y canciones por lanzar, desafortunadamente sufrí una recaída de salud, y posteriormente llegó la pandemia y fue hasta en 2021 que lancé mi sencillo ‘Mini mini’, en el cual hicimos un video musical de apoyo feminista y transgénero, y tuve la dicha de tener la participación de algunos artistas, como de la serie La Casa de las Flores; a Toñita, La negra de oro y a Lety López, siendo todo un éxito”.

También recibió el galardón Latido Award en el Teatro Galerías por su trayectoria musical.

“Además recibí en el Teatro Galerías de Guadalajara el galardón Latido Award, por mi trayectoria, dedicación y éxito; y ahora me encuentro feliz con nuevos proyectos para continuar por este camino, en donde no todo ha sido color de rosa, pero lo que me ha motivado es ver que niños y jóvenes bailen mi música”.

Finalmente NESTOR FLY contó cómo fue que surgió su nombre artístico, mismo que tiene un significado importante para él.

“Néstor es un hombre que me pusieron mis abuelos como un alterego, ellos ya fallecieron, y para mí es como honrar su memoria, y Fly en español es volar y para mi volar es lo mismo que libertad, ya que me considero un artista sin miedo a la crítica, que compongo canciones a partir de algún sentimiento transformándolo en notas musicales”, finalizó.

MF